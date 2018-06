यूपी: लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम परिवार में सुलह! रामगोपाल यादव के साथ दिखे शिवपाल

साल 2019 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर पार्टी अपने सियासी गणित और तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। ऐसे में यूपी की सियासत में किंगमेकर का दर्जा रखने वाले समाजवादी कुनबे की रार अब ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। गुरुवार (28 जून) को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का 72वां जन्मदिन था। इस मौके पर इटावा के होटल अमर अाशियाना में पार्टी का आयोजन किया गया था। समाजवादी एकता का संदेश देने के लिए पार्टी में रामगोपाल के धुर विरोधी शिवपाल सिंह भी पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ रामगोपाल के पैर छुए बल्कि साथ में केक भी काटा। रामगोपाल ने शिवपाल यादव को केक खिलाकर मतभेद बीते दौर की बात होने का संदेश दिया।

Ramgopal Yadav and Shivpal Yadav seen together at Ramgopal’s birthday in Etawah yesterday. #samajwadiparty pic.twitter.com/NM9xSseiJl

— ANI UP (@ANINewsUP) June 29, 2018