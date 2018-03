यूपी: झुग्गी बस्ती के बाशिंदों का धर्मांतरण की कोशिश! आरोप- समोसा खिलाकर दिया ईसाई बनने का लालच

उत्तर प्रदेश में अज्ञात लोगों पर झुग्गी बस्ती के बाशिंदो का धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। एएनआई की खबर के अनुसार आगरा के सेक्टर चार में जगदीश पुरा की विकास कॉलेनी में रह रहे झुग्गी बस्ती के बाशिंदों से कुछ लोगों ने दूसरा धर्म अपनाने के लिए कहा। आरोप है कि इन लोगों से कहा गया कि वह ईसाई धर्म अपना लें। इसके बदले में उनके बच्चों को शिक्षा, घर और अच्छी जिंदगी दी जाएगी।

झुग्गी बस्ती की निवासी माया ने बताया, ‘कुछ लोगों ने हमें समोसा दिया और कहा कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धर्म बदल लें। इस दौरान एक शख्स ने यह सब देखा तो उसने इसका विरोध किया। इसके तुंरत बाद ‘फादर’ बनकर आए शख्श ने अपने कपड़े बदल लिए। पुलिस को बुलाया गया। जो समोसे दिए उन्हें खाकर चक्कर आने लगे। खुद मेरी बेटी को भी चक्कर आ गए।’

आगरा शहर के एसपी ने बताया पूरे प्रकरण के खिलाफ एक संगठन में शिकायत की है। पूरी घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। एसपी ने कहा, ‘इसाई मिशनरी के लोगों से बात की है। उनका कहना है कि वो महिला दिवस पर शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन दूसरे पक्ष का कहना है कि वहां धर्मांतरण किया जा रहा था। झुग्गी बस्ती निवासियों की तरफ से अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई है।’

Agra: Slum dwellers of Sector-4 Awas Vikas Colony in Jagdish Pura say they were approached by people who asked them to convert to Christianity in order to avail education for their children, houses and better lifestyle, police say matter being probed. pic.twitter.com/RiHRKDQrGU — ANI UP (@ANINewsUP) March 9, 2018

They came to us, gave us ‘samosa’ & told us to convert for children’s education. A man saw all of this & intervened. As soon as this happened ‘Father’ changed his clothes. Police was called. Many,including my daughter,started feeling dizzy after consuming ‘samosa’: Maya, resident pic.twitter.com/Z5jVevzEjC — ANI UP (@ANINewsUP) March 9, 2018

We got complaint from an org. Matter being probed. We talked to people of the missionary. They told us they were creating awareness about education on Women’s Day. The other party alleges that religious conversion was being done. People of slum haven’t complained yet:SP City Agra pic.twitter.com/LQOQB0puBD — ANI UP (@ANINewsUP) March 9, 2018

