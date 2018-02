अब शुगर कंपनी ने OBC बैंक को लगाया 97 करोड़ का चूना, सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा

नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के बाद देश की एक और कंपनी ने सरकारी बैंक को 97 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। सीबीआई ने 97 करोड़ रुपये के ऋण नहीं चुकाने के मामले में सिंभोली शुगर लिमिटेड के सीएमडी गुरमीत सिंह मान, डिप्टी एमडी गुरुपाल सिंह और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इस सिलसिले में सीबीआई ने दिल्ली और उत्तरप्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कंपनी सिंभोली शुगर लिमिटेड ने 2017 में 74.98 करोड़ का घाटा दिखाया था। जबकि इससे पहले दिसंबर 2016 की तिमाही में कंपनी को 19.09 करोड़ की हानि हुई थी। बता दें कि यह कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, और देश की सबसे बड़ी चीनी कंपनियों में से एक है। सीबीआई ने इस कंपनी पर छापे तब मारे हैं जब कई कंपनियों द्वारा सरकारी बैंकों से लिये गये कर्जे नहीं चुकाये जा रहे हैं। पीएनबी बैंक के 11 हजार 400 करोड़ के घोटाले के सामने आने के बाद इस कड़ी में यह एक और मामला है। पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को सीबीआई अबतक गिरफ्तार नहीं कर सकती है। फिलहाल ED और CBI दोनों आरोपियों को संपत्तियों को जब्त कर रही है।

CBI registered case on complaint from Oriental Bank of Commerce against a pvt Sugar Company based at Simbhaoli, Ghaziabad in Uttar Pradesh for causing loss of Rs. 109.08 crore (approx.) to the Bank. Search being conducted at eight premises in Delhi, Hapur and Noida. Probe on.

— ANI (@ANI) February 25, 2018