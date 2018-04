यूपी के इस मदरसे में पढ़ाई जा रही संस्कृत, स्टूडेंट्स ने कहा- घरवाले भी करते हैं मदद

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ का संसदीय क्षेत्र रहे गोरखपुर में दारुल उलूम हुसैनिया मदरसा में छात्रों को अन्य विषयों के साथ संस्कृत का भी ज्ञान दिया जा रहा है। मदरसे के प्रिंसिपल का कहना है कि यूपी शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले इस मदरसे में संस्कृत भी सिखाई जाती है। छात्रों को संस्कृत के अलावा अंग्रेजी, हिंदी और गणित के साथ अन्य विषयों का ज्ञान भी दिया जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि छात्रों को अरबी भाषा भी सिखाई जाती है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार छात्रों ने कहा कि उन्हें संस्कृत सीखना अच्छा लगता है। एक छात्रा ने बताया, “संस्कृत पढ़ने में माता-पिता हमारी मदद करते हैं।” बता दें कि मदरसे में अन्य विषयों के अलावा छात्रों को संस्कृत पढ़ाई जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री यहां के मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं।

Goarakhpur: Sanskrit, among other subjects, being taught at Darul Uloom Husainia madrasa. Principal of the madrasa says ‘It’s a modern madrasa under UP Education board & subjects like English, Hindi, Science, Maths & Sanskrit are taught here. They are also taught Arabic’. pic.twitter.com/g2Lc6Hm6Pq

— ANI UP (@ANINewsUP) April 9, 2018