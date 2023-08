Rakshabandhan से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहनों को दी गुड न्यूज!

Rakshabandhan के त्योहार को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को गुड न्यूज दी है।

सीएम योगी ने रक्षा बंधन के मौके पर यूपी रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का ऐलान किया है (Image- Express)

रक्षा बंधन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं को गुड न्यूज दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षा बंधन के त्योहार पर बहनों को अपने भाई के यहां आने-जाने में कोई परेशानी न हो इसे ध्यान में रखकर यूपी रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, “भाई-बहन के स्नेह के पावन प्रतीक पर्व रक्षाबंधन के सुअवसर पर उत्तर प्रदेश में सभी माताओं, बहनों व बेटियों के लिए 29 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 31 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक यूपी की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है।”

