उत्तर प्रदेश की दस राज्यसभा सीटों के लिए 23 मार्च, शुक्रवार को हुए चुनावों में बहुत ही चौंकाने वाले मामले देखने को मिले। मीडिया में चर्चा है कि निर्दलीय उम्मीदवार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को वोट डाला है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि उनके साथी और एक अन्य निर्दलीय विधायक ने बीजेपी को वोट दिया है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को वोट देने के बाद विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से मुलाकात भी की। बता दें कि सभी पार्टियों के बीच आसंजस बना हुआ था कि आखिर राजा भैया किसकों वोट देंगे लेकिन आखिर में राजा भैया ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार जया बच्चन को वोट डालकर सभी के आसंजस को दूर कर दिया।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसकी पुष्टि की है कि राजा भैया ने उन्हीं की पार्टी को वोट दिया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर राजा भैया के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।” वहीं राजा भैया ने गुरुवार को इशारों-इशारों में अखिलेश यादव का साथ देने की बात कही थी। यह बात उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कही थी। राजा भैया ने लिखा, “न मैं बदला हूं, न मेरी राजनैतिक विचारधारा बदली है। मैं अखिलेश जी के साथ हूं का अर्थ यह बिलकुल नहीं है कि मैं बसपा के साथ हूं।”

Thank you for supporting Samajwadi Party. pic.twitter.com/OZve4X1WV3

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 23, 2018