VIDEO: यूपी में युवक को बेरहमी से पीटते रहे लोग, देखती रही पुलिस!

कानपुर के रावतपुर रेलवे स्टेशन से विचित्र मामला सामने आया है। इस मामले में रेलवे स्टेशन के दबंग वेंडरों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। युवक मदद के लिए गुहार लगाता रहा। लेकिन उसकी मदद के लिए न तो जीआरपी वाले आए और न ही यात्री आगे बढ़े। जब युवक अपने घर वालों को सूचना देने की बात कर रहा था। इसी बीच किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। अब जीआरपी आगरा रेंज इस मामले की जांच करेगी।

रावतपुर स्टेशन पर रहने वाले किसी वेंडर का मोबाइल चोरी हो गया था। वेंडरों को एक युवक पर शक था। इसके बाद वेंडरों ने उसे पकड़ लिया और धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। हालांकि तलाशी के दौरान युवक के पास से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ। इसके बाद पिट रहे युवक ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया।

