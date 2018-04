रायबरेली: अमित शाह-योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लगी आग, धू-धू कर जलने लगा पंडाल

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की रैली के दौरान पंडाल में आग लगने का मामला सामने आया है। हालांकि इस हादसे में किसी के आहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। जिस दौरान पंडाल में आग लगी उस समय मंच पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य बीजेपी चीफ महेंद्रनाथ पांडे जनसभा को संबोधित कर रहे थे कि तभी पंडाल के अंदर चिंगारी जलती हुई दिखाई पड़ी, जिसके बाद पंडाल में धुआं-धुआं हो गया। इस घटना के दौरान वहां काफी संख्या में लोग मौजूद थे।

इसके बाद सभी को मंच से दूर ले जाया गया। इस दौरान थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, आग इलैक्ट्रिक शॉट-सर्किट होने के कारण लगी थी, जिसपर बहुत ही कम समय में नियंत्रण पा लिया गया था। इसके बाद फिर से बीजेपी का कार्यक्रम शुरु हुआ जिसमें अमित शाह ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और सूबे की योगी सरकार की खूब तारीफ की। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, “योगी आदित्य नाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले तीन सालों में उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों में ही बदलाव किया है।”

Raebareli: Smoke seen rising out of a rally of UP CM Yogi Adityanath and BJP President Amit Shah, issue being resolved by the authority. pic.twitter.com/vrZTguqR5w

