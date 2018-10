उत्‍तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी नई पार्टी के झंडे का ऐलान कर दिया है। रघुराज प्रताप सिंह ने अपनी पार्टी का नाम जनसत्ता दल रखा है। झंडे में हरे और पीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। झंडे में चुने गए रंगों ने राजा भैया के इरादों को साफ कर दिया है। राजा भैया पहले ही यूपी की राजधानी लखनऊ में 30 नवंबर को रैली करने का ऐलान कर चुके हैं। इसी रैली को राजा भैया की पार्टी की पहली आधिकारिक रैली माना जा रहा है।

यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया की जनसत्ता दल के झंडे में हरे और पीले रंगों का इस्तेमाल किया गया है। पीले रंग का झंडा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पासी समाज के बीच गहरी पैठ रखने वाली सुहैल देव भारतीय समाज पार्टी करती रही है। जबकि हरे रंग को मुस्लिम समुदाय का प्रतीक माना जाता है। राजा भैया ने पार्टी के झंडे के लांच के साथ ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। राजा भैया की सियासत दलितों-पिछड़ों और मुस्लिमों के साथ ही सवर्ण वर्ग के लोगों को भी एक मंच पर लाने के लिए काम करेगी।

Top UP criminal, gangster, politician Raghuraj Pratap Singh alias Raja Bhaiya launches his own political outfit Jansatta Dal. pic.twitter.com/aHf5CryDIT

— Piyush Rai (@PiyushRaiTOI) October 29, 2018