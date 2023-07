SDM ज्योति मौर्या केस: थोड़ी देर में होगी सुनवाई, अफसर पत्नी के खिलाफ आलोक मौर्या ने की खास तैयारी

SDM Jyoti Maurya Case: एसडीएम ज्योति मौर्या के विरुद्ध पति आलोक मौर्या ने अपनी पत्नी के विरुद्ध मजबूत पैरवी के लिए एक सप्ताह का अवकाश ले लिया है। ज्योति मौर्य के कोर्ट में उपस्थित होने की संभावना है।

ज्योति मौर्य मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। (फोटो : Twitter)

यूपी की बहुचर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में अपने पति आलोक मौर्य के खिलाफ तलाक की अर्जी दी थी। एक हफ्ता पहले इस मसले पर सुनवाई हुई थी लेकिन ज्योति मौर्य कोर्ट नहीं पहुंची थी। आज फिर से कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई के दौरान ज्योति मौर्य के कोर्ट में मौजूद होने की संभावना है। उनके पति आलोक मौर्य कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर सकते है। अब खबर आ रही है कि सफाईकर्मी आलोक ने अपने अफसर पत्नी के खिलाफ कोर्ट में मजबूत पैरवी करने को लेकर एक हफ्ते का अवकाश लिया है। आलोक के अनुसार वो सोमवार से एक हफ्ते के छुट्टी पर चले गए हैं। इस बीच वो मुकदमे और विवाद निस्तारण को लेकर मंथन करेंगे। ज्योति मौर्य ने अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है। वहीं आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य और उत्तर प्रदेश में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ जान से मारने की साजिश करने का आरोप लगाया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। आलोक ने कहा कि 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है इसलिए उसने अपने काम से छुट्टी ली हुई है और उसने मनीष दुबे और ज्योति मौर्य पर आरोप लगते हुए कहा कि ज्योति और मनीष ने मिलकर जान से मारने की धमकी दी है इसलिए वह विवश होकर अपने परिवार से दूर कमरा लेकर रहने को मजबूर है। क्या है पूरा मामला? ग्रुप डी कर्मचारी आलोक मौर्य ने गरीबी और पैसे की कमी होने के बावजूद अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया और उसको उत्तर प्रदेश सरकार में पीसीएस अधिकारी बनने में मदद की। अधिकारी बनने के कुछ समय बाद ही ज्योति मौर्य का रवैया अपने पति और उनके घर वालों के लिए बदल गया। जब आलोक मौर्य को थोड़ी शंका हुई तो उसने छानबीन शुरू की तब उसको कई बातों की जानकारी मिली। आलोक मौर्या ने सोशल मीडिया की मदद से अपनी पत्नी और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का अफेयर होमगार्ड कमांडेट मनीष दुबे के साथ होने की बात कही। Also Read ‘हमें दिल्ली अपने घर ले चलो..’, वायरल हो रही है महिला किसानों संग राहुल गांधी की बातचीत इसके संबंध में आलोक ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में हुई व्हाट्सएप्प चैट को साझा किया और कॉल रिकॉर्डिंग साझा करते हुए आलोक ने कहा कि उनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको जान से मारने की साजिश रच रही है। इसके बाद से ही यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी। जब खबर ज्यादा तूल पकड़ने लगी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया। वहीं ज्योति मौर्य ने भी सामने आकर अपने पति पर दहेज नहीं मिलने पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।

