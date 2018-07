उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर बोला। पीएम मोदी ने हलाला, तीन तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष को घेरा। पीएम ने कहा कि जहां तीन तलाक पर इन दलों के रूख ने इन्हें एक्सपोज करके रख दिया है। मोदी ने कहा कि जहां केन्द्र एक ओर महिलाओं की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये लोग महिलाओं की जिंदगी को, खासकर मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को तकलीफदेह बनाने पर तुले हुए हैं।

पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “मैंने अखबार में पढ़ा…कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है…पिछले दो दिन से चर्चा चल रही है…मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है…क्योंकि पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने कह दिया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है…ये कह चुके थे…लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूं…कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है…आप को ठीक लगे आपको मुबारक…लेकिन ये तो बताइए…मुस्लिमों की पार्टी भी सिर्फ पुरुषों की है कि महिलाओं की भी है…क्या मुस्लिम महिलाओं के इज्जत, सम्मान के लिए कोई जगह है क्या।”

I have read in newspaper that Congress President has said that Congress is a party of Muslims, I am not surprised by this. All I want to ask is, is their party only for Muslim men or for women too? Ye log sansad mein kanoon dabakar baith jaate hain: PM Narendra Modi pic.twitter.com/xfiEbakWaY

The take of these parties on triple talaq have exposed them. On one side the Centre is trying to make the lives of women easy, on the other side these people have grouped together to make the lives of women, especially Muslim women, difficult: PM Modi pic.twitter.com/aNKk6RPdp1

