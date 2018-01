एक तरफ तो देश में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ के नोवल्टी सिनेमाघर के बाहर एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज देखने को मिली। राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में जहां देशभर में प्रदर्शन किया जा रहा है तो वहीं इसी सेना के लोग अलग ही तरह से फिल्म का विरोध करते हुए दिखाई दिए। लखनऊ को वैसे भी तहजीबों वाला शहर माना जाता है और वहां सेना के सदस्यों ने बहुत ही तहजीब के साथ लोगों से सिनेमाघरों के बाहर खड़े होकर फिल्म न देखने का आग्रह किया। एएनआई के अनुसार, फिल्म पद्मावत की रिलीज के दिन गुरुवार को करणी सेना के लोग नोवल्टी सिनेमा के बाहर खड़े हो गए।

सिनेमाघर के बाहर उन लोगों ने कोई हंगामा करने के बजाए लोगों को गुलाब का फूल देकर फिल्म ने देखने की अपील की। इतना ही नहीं वहां मौजूद फिल्म का विरोध करने वालों में से एक ने यह तक कहा कि अगर लोग पहले से टिकट खरीद चुके हैं तो हम उनके पैसे चुका देंगे। इससे एक दिन पहले बुधवार को गुरुग्राम में करणी सेना के सदस्यों द्वारा स्कूली बस पर हमला किए जाने के बाद सेना के लोगों का लखनऊ में बहुत ही नरम व्यवहार देखकर लोग काफी खुश हैं और शांति से प्रदर्शन करने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि करणी सेना इससे इनकार करती है कि गुरुग्राम में स्कूल के बच्चों की बस को उनके संगठन के लोगों ने आग नहीं लगाई थी।

Karni Sena members protest at Lucknow’s Novelty cinema, present roses to people and appeal to them to not watch the film. A protester says ‘we will also compensate money of the tickets in case people have already bought’ #Padmaavat pic.twitter.com/uezpold0lG

— ANI UP (@ANINewsUP) January 25, 2018