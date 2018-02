नोएडा: ‘फर्जी’ एनकाउंटर से हड़कंप, सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार, परिवार का आरोप- जाति की वजह से मारी गोली

उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक शख्स को फर्जी मुठभेड़ में गोली मारने का आरोप लगा है। यह आरोप लगाया है जितेन्द्र यादव नाम के शख्स के परिवार वालों ने। जितेन्द्र यादव के परिवार वालों का कहना है कि यूपी पुलिस ने एक फेक एनकाउंटर में उसे गोली मारी है। परिवार कहना है कि उसे उसकी जाति की वजह से गोली मारी गई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक शनिवार (3 फरवरी) रात को नोएडा के सेक्टर 122 के पास जितेन्द्र यादव को गोली मारी गई थी। जितेन्द्र यादव को घायल अवस्था में नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। जितेन्द्र यादव के परिवार के आरोपों का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक ने ट्वीट कर यूपी पुलिस पर प्रमोशन के लिए बेगुनाहों को गोली मारने का आरोप लगाया है। पंखुड़ी पाठक ने ट्वीट किया, ‘जितेन्द्र यादव नाम के एक बेगुनाह को गर्दन में गोली लगी है, ये यूपी पुलिस की नोएडा में असफल मुठभेड़ की कोशिश है, यूपी सरकार इस मुद्दे को मीडिया से दूर रखने की कोशिश कर रही है। शख्स नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है, यूपी पुलिस के अधिकारी प्रमोशन के लिए निर्दोष लोगों का एनकाउंटर कर रहे हैं।’

#Noida: Jitendra Yadav’s family alleges he was shot in a ‘fake’ encounter by Police, say, ‘it was done because of our caste.’ Jitendra was shot last night in Sec-122 and is currently admitted at Fortis, where heavy security is deployed at present. pic.twitter.com/Ev9YFfPnNm — ANI UP (@ANINewsUP) February 4, 2018

Innocent man named Jitendra Yadav shot in the neck in another failed encounter bid by @noidapolice in Noida . @UPGovt trying best to keep the issue away from the media. He is fighting for his life in Fortis Hospital. @Uppolice officers shooting innocents for promotions. Plz RT. pic.twitter.com/LJadnHfD0z — Pankhuri Pathak (@pankhuripathak) February 4, 2018

समाजवादी पार्टी की नेता द्वारा ट्वीट किये जाने के बाद यूपी पुलिस ने जवाब दिया है। यूपी पुलिस ने ट्वीट किया है कि इस बारे में नोएडा पुलिस से जानकारी ली जा रही है। नोएडा के एसएसपी के मुताबिक ये एनकाउंटर का मामला नहीं है। मामले में एक सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार किया गया है। मामले में कुल चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है।

We have sought a report from Noida police. According to SSP Noida, it’s not a case of encounter.

FIR has been written against the Sub inspector and he has been arrested.

PC by DIG/ SSP Noida at SP city office in sector 6 in a short while

Details will follow@UPGovt @PMOIndia https://t.co/rg1l9scvIm — UP POLICE (@Uppolice) February 4, 2018

बता दें कि यूपी पुलिस ने पिछले 48 घंटों में 15 एनकाउंटर किये हैं। पुलिस ने इन मुठभेड़ों में एक बदमाश को मार गिराने और 24 वांछित अपराधियों को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस ने मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, बुलंदशहर, शामली, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, कानपुर और लखनऊ में बदमाशों को सबक सिखाया है।

