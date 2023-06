Noida: सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन, जानें क्या रहेगा पूरा शेड्यूल

रजनीगंधा/ सेक्टर 16 से लेकर 12/22 तक की रोड का नाम रामनाथ गोयंका मार्ग कर दिया गया है।

योगी आदित्यनाथ रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन करेंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) आज नोएडा दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले नोएडा के सेक्टर 10 आएंगे और उसके बाद यहां पर रामनाथ गोयनका मार्ग (Ramnath Goenka Marg) का उद्घाटन करेंगे। रजनीगंधा/ सेक्टर 16 से लेकर 12/22 तक की रोड का नाम रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के फाउंडर हैं रामनाथ गोयनका रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के फाउंडर हैं। सीएम योगी के दौरे को देखते हुए नोएडा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात हैं। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Noida) गवर्निंग बॉडी ने नोएडा के सेक्टर 10 में अमलताश मार्ग का नाम बदला है। यहीं पर द इंडियन एक्सप्रेस का कार्यालय स्थित है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गौतमबुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने कहा कि पुलिस ने मजबूत सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलकर तैयारी की है। उन्होंने कहा कि यातायात अधिकारियों और सादे कपड़ों में खुफिया एजेंटों सहित 3,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को उन स्थानों पर तैनात किया गया है। पीएसी की छह कंपनियां और रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ की एक कंपनी भी तैनात की गई है। 1904 में दरभंगा में रामनाथ गोयनका का जन्म हुआ था। वे अखबार व्यवसाय सीखने के लिए चेन्नई गए। उन्होंने 1932 में द इंडियन एक्सप्रेस को लॉन्च किया था। रामनाथ गोयनका का सपना था कि यह एक ऐसा अखबार बने जो निडर, विश्वसनीय और पूरी तरह से स्वतंत्र हो और अपनी टैगलाइन ‘Journalism of Courage’ पर खरा उतरे। कई रास्ते रहेंगे बंद ग्रेटर नोएडा में ओमीक्रॉन और सिरसा चौराहे के बीच सड़क पर सुबह 11 बजे से यातायात की आवाजाही बंद कर दी जाएगी। सीएम योगी की यात्रा के दौरान पुस्टा ट्राइसेक्शन से ओमीक्रॉन चौराहे तक थोड़े समय के लिए यातायात प्रतिबंधित रहेगा। ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि सिरसा चौराहे से रामपुर-फतेहपुर तिराहा से कासना में ऐडवर्ब फैक्ट्री तक यातायात की आवाजाही भी बंद रहेगी।

पढ़ें उत्तर प्रदेश (Uttarpradesh News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram