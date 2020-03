देशभर में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। लोगों को संक्रमण के खतरे के बीच घरों से निकलने से मना किया गया है। ऐसे में लाखों की संख्या में लोग जहां-तहां फंस गए हैं। हालात यह हैं कि लोग अपने करीबियों की मौत के बाद उनके दाह संस्कार तक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ मुस्लिम युवकों को एक हिंदू के शव को कंधा देते और ‘राम नाम सत्य है’ कहते देखा जा सकता है। बताया गया है कि मुस्लिमों ने ही हिंदू आदमी के दाह संस्कार में भी हिस्सा लिया।

Ravishankar died in UP because of the #Coronavirus fear, none of his relatives came to buoy-up the catafalque.

His Muslim neighbours came & elevate the catafalque & also chanted “Ram Naam Satya hai” in the Rites.

Such things are only possible in India.pic.twitter.com/PhAhenq2I4

