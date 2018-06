अस्पताल में नाबालिग से रेप की कोशिश, बच्चों की मौत के बाद फिर सुर्खियों में गाेेरखपुर का BRD कॉलेज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश की गई है। यूपी के वी​आईपी जिलों में शुमार होने के बाद भी अपराध के 36 घंटे बाद भी पुलिस पीड़िता का मेडिकल तक नहीं करवा सकी है। वैसे बता दें कि ये वही बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज है, जिसमें आॅक्सीजन के अभाव में हाल ही में कई मासूम बच्चों की मौत होने की खबरें आईं थीं।

दिया था नौकरी का झांसा: मामला बीते शनिवार (23 जून) का है। बताया गया कि पीड़िता यूपी के बलरामपुर की रहने वाली है। उसकी आयु मात्र 15 वर्ष बताई जा रही है। पीड़िता घर वालों से नाराज होकर एक हफ्ते पहले राजधानी लखनऊ आ गई थी। यहीं से एक महिला उसे नौकरी का झांसा देकर गोरखपुर ले आई। पीड़िता के मुताबिक महिला ने खुद को बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में नर्स बताया था। महिला पीड़िता को लेकर बीआरडी अस्पताल आ गई। महिला ने उसे अस्पताल की बेंच पर ​बैठकर इंतजार करने को कहा। महिला ने उसे वादा किया था कि वह ड्यूटी के बाद वह उसे अपने घर ले जाएगी।

A fifteen-year-old girl was allegedly sexually assaulted by 4 people inside BRD College in Gorakhpur. Police says, ‘An FIR has been registered against all the accused & a search operation has been launched by the police to nab the culprits’. pic.twitter.com/MkghwSsM9T

