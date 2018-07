उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में कथित तौर पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने बजरंग दल के सदस्यों संग शहर के एसएसपी समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि विवाह के छह साल बाद उसे पता चला कि उसका पति हिंदू नहीं है। वह मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है। पुलिस शिकायत में महिला ने बताया कि शुरू में आरोपी पति ने बताया कि वह हिंदू है। बाद में उन्होंने अपने रीति रिवाज निभाने पर मजबूर किया गया। जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया गया।। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Meerut: A woman, with Bajrang Dal members, met Senior Superintendent of Police earlier today, says ‘After 6 years of marriage I discovered my husband is a Muslim when initially he said he’s a Hindu. They started imposing their rituals on me & forced me to convert’. Probe underway pic.twitter.com/x87azlheJP

— ANI UP (@ANINewsUP) July 7, 2018