उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर योगी सरकार की विशेष कृपा बरस रही है। 198 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून हाईवे पर विशेष इंतजाम तो है ही। कांवड़ियों पर सरकार फूलों की वर्षा करवा रही है। सीएम ने इससे पहले हेलिकॉप्टर से कांवड़ यात्रा के रुट का हवाई सर्वेक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। सीएम की पहल से कांवड़िये गदगद नजर आए। नीचे कांवड़ियों की काफिला डीजे की जोरदार आवाज के बीच आगे बढ़ रहा था, ऊपर से फूलों की बारिश हो रही थी। इसौ मौके पर डीजे में बजने वाला गाना भी सीएम की तारीफ में बज रहा था। ‘डीजे बजवा दिये योगी ने, भोले नचवा दिये योगी ने’ बता दें कि यूपी की पिछली सपा सरकार ने ऐन मौकों पर जोर से डीजे बजवाने पर रोक लगवा दी थी। इस बार ये रोक नहीं है। कांवड़ियों के हुजूम में इसका भी असर देखने को मिला। इस बार डीजे की आवाज तो बुलंद तो थी ही, गाने भी पिछली सरकार पर तंज कस रहे थे, “अखिलेश ने हुकुम सुनाया था, डीजे पर बैन पर लगाया था, 2017 के चुनाव में भोले ने उसे हराया था, छक्के छुड़ा दिये योगी ने।”

सीएम योगी से प्रेरणा लेते हुए राज्य के पुलिस अफसरों ने भी कांवड़ियों की खूब मेहमाननवाजी की। मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार भी बुधवार को एक हेलिकॉप्टर के जरिये कांवड़ियों के लिए किये गये इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। एडीजी प्रशांत कुमार ने बागपत के डीएम ऋषेन्द्र कुमार को बागपत में तीन दिनों तक चलने वाले पुरा महादेव मंदिर के लिए पूरा इंतजाम करने को कहा है।

#WATCH: Kanwariyas vandalize police vehicle after an altercation with locals in Bulandshahr on 7th August, police have registered a case. pic.twitter.com/UaIcNU55RV

— ANI UP (@ANINewsUP) August 9, 2018