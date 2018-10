बीते दिनों लखनऊ में एएसपी द्वारा हंगामा करने के बाद अब यूपी पुलिस के ही दरोगा ने विभाग को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। नशे धुत दरोगा ने अपनी अधिवक्ता मित्र के साथ जमकर हंगामा काटा। इतना ही नहीं सरकारी रिवाल्वर रेस्टोरेंट के मालिक पर तान दी। विरोध पर दारोगा मारपीट पर उतारू हो गया। होटल भाजपा के एक पार्षद का है। वहींं अब दारोगा को पीटने के चलते होटल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद वायरल हो रहे वीडियो में मनीष दारोगा को पीटते दिख रहा है। मनीष के खिलाफ सेक्सन 395 और 354 के तहत मामला दर्ज हुआ है।

मेरठ के परतापुर थाने का एक चौकी इंचार्ज कंकरखेड़ा बाईपास स्थित ब्लैक पेपर रेस्टोरेंट में शुक्रवार रात अपनी वकील मित्र के साथ पहुंचा था। होटल पहुंचने से पहले ही दोनों ने जमकर शराब पी थी। रेस्टोरेंट नगर निगम वार्ड संख्या 40 के पार्षद मनीष चौधरी का है। दोनों ने अंदर आने के कुछ ही देर में गाली गलौच शुरू कर दी। रेस्टोरेंट लोगों से भरा होने के कारण वहीं के कर्मचारियों ने दोनों को पीछे ले जाकर बैठा दिया।

इस बात पर उखड़ कर दरोगा ने हंगामा शुरू कर दिया। इसकी सूचना रेस्टोरेंट के मालिक तक पहुंची। मालिक के पहुंचते ही महिला वकील ने भी गालियां देने लगी। विरोध करने पर दरोगा की पिस्टल महिला ने निकाल कर मालिक पर तान दी। मनीष ने हंगामा बढ़ता देख सीओ दौराला और कंकरखेड़ा थाने के इंस्पेटर को फोन कर मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले आई।

मामले पर सीओ ने बताया कि, दोनों को मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेजा गया है। रेस्टोरेंट के मालिक मनीष की तरफ से तहरीर दी गई है। वहीं दारोगा के साथ हंगामा करने वाली महिला वकील की तरफ से दूसरी तहरीर दी गई है। इसमें आरोप है कि होटल के मालिक और कर्मचारियों ने छेड़छाड़ की और चेन लूटने का प्रयास किया।

वहीं इसी मामले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिसमें महिला वकील हंगामा करती नजर आ रही हैं। साथ ही दारोगा का रौब भी वीडियो में है। साथ ही दारोगा को कई चाटे भी रेस्टोरेंट मालिक ने मारे हैं।

Case has been registered against Munish Kumar, BJP councillor from Meerut's ward no. 40, under section 395 (punishment for dacoity) and 354 (assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty) of Indian Penal Code. https://t.co/5e4TzDczkH

