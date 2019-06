उत्तर प्रदेश: मदरसे में 12 साल की बच्ची से बलात्कार, टीचर गिरफ्तार

देशभर में मासूम बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला यूपी के मेरठ शहर का है, जहां एक मदरसा शिक्षक पर एक बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी मदरसा टीचर को धर दबोचा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने मंगलवार (12 जून, 2019) को आरोपी की तस्वीर भी जारी की है। एजेंसी की खबर के मुताबिक मदरसा टीचर ने 12 साल की बच्ची संग कथित तौर पर बलात्कार किया, जिसकी शिकायत के बाद उसे पकड़ लिया गया।

उत्तर प्रदेश में मासूम से रेप की यह कोई पहली घटना नहीं है। एक हिंदी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पुलिस में दर्ज हुए दुष्कर्म के मामलों की बात करें तो बीते दस दिनों में यह दसवीं वारदात है। प्रदेश में पहला मामला प्रदेश के ही टप्पल से सामने आया जहां एक ढाई साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। चार जून को मेरठ शहर में 9 साल की बच्ची का अपहरण कर उसका रेप किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।

पांच जून को बाराबंकी में एक पड़ोसी ने आठ साल की बच्ची संग दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि चालीस साल का आरोपी बच्ची को घुमाने के बहाने बाहर लेकर गया। पुलिस ने उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इसके अलावा सात जून को बरेली में आठ साल की बच्ची से रेप किया गया, आठ जून दस साल की बच्ची ने थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। हमीरपुर में 11 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई। वहीं आठ जून को ही प्रदेश के जालौन में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया।

