उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पर कांवड़ियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। कांवड़ियों की ये करतूत कैमरे में कैद हो गई। ये मामला बुधवार सुबह का है। घटना के बाद आठ नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 50 से 60 कांवड़ियां पुलिस की गाड़ी पर हमला कर रहे हैं, और शीशा तोड़ रहे हैं। ये कांवड़िये पुलिस की गाड़ी पर लाठियां बरसा रहे हैं। जबकि पुलिस अधिकारी इन कांवड़ियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला बुलंदशहर के बुगरासी नारसेना थाने का है। दो गुटों के बीच झड़प की खबर के बाद पुलिस यहां पहुंची थी।

बता दें कि मेरठ में यूपी पुलिस ने कल ही कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की थी। मेरठ रेंज के एडीजी प्रशांत कुमार ने हेलिकॉप्टर पर सवार होकर कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की थी। स्टेशन ऑफिसर अनिल कुमार ने कहा कि इस इलाके में रहने वाले पप्पू नाम के शख्स का निजी दुश्मनी में किसी से झगड़ा हो गया था। इस दौरान उसने अपने कांवड़ियां दोस्तों को बुला लिया। कांवड़िया दोस्तों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। पुलिस ने हमला करने वाले कांवड़ियों के खिलाफ एएफआईआर दर्ज किया है। मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि वे इस मामले की जांच करवाएंगे।

सोशल मीडिया पर कांवड़ियों के इस हरकत की कड़ी निंदा की गई है। एक यूजर ने लिखा है कि हिंसा जायज नहीं है, यूपी पुलिस को इनपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक यूजर ने कहा है कि ये धर्म का मामला नहीं है, ये मामला हमार आचरण का है। एक यूजर ने राय दी, “ये लोग शिव भक्त नही हो सकते।शिव भक्त तो शान्त और क्षमाशील होते हैं, शिव भक्त तो पवित्र और भक्ति में लीन रहते हैं।” एक यूजर ने कहा कि ये लोग भक्त हैं या कमबख्त। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में में कांवड़ियों ने मामूली विवाद पर गाड़ियों में तोड़-फोड़ की थी। इस पर काफी विवाद हुआ था।

Exactly its not about religion it is all about the way we behave

These Vandals should not be allowed to get away with such things in the guise of religion. The proposed Yatra should be localised within their own district to a local temple, then only such hooligan mob activity can be curtailed

