उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक शख्स ने शनिवार (15 सितंबर, 2018) को पुलिस थाने में ही पत्नी को तीन तलाक दे दिया। मामले में एसपी (सिटी) रणविजय सिंह ने बताया, ‘थाने में दो पक्ष आए थे। इसमें पति-पत्नी और उनके परिवार के लोग भी साथ थे। उन लोगों का कहना था कि दोनों के बीच विवाद है इसलिए अब दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक समझौता लिखकर थाने में दिया है। इसमें दोनों ने बताया है कि वो अलग-अलग रहना चाहते हैं। इसके बाद दोनों पक्ष चले गए। सिंह के मुताबिक बाद में मीडिया के जरिए पता चला कि शख्स ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। इस मामले में अगर पत्नी लिखित में शिकायत दे तो उसके पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय खबरों के मुताबिक शख्स ने अपनी पत्नी के कथित तौर पर अवैध संबंधों से परेशान होकर उसे तीन तलाक दिया है। आरोप है कि पति ने पत्नी को किसी और शख्स के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। इसके बाद मामला थाने में पहुंचा तो पत्नी को थाने में ही तलाक दे दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शख्स पत्नी को तलाक देता दिखाई दे रहा है।

बताया जाता है कि पत्नी पिछले दो सालों से पति के दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर अपने प्रेमी मिला करती थी। एक बार रात में जब पति सो गया तो पत्नी ने प्रेमी को मिलने के लिए बुला लिया। इस दौरान अचानक पति की आंख खुल गई और दोनों को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इससे गुस्साए पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। विवाद बढ़ने पर मामला थाने में पहुंचा। जहां थाने में ही पति ने पत्नी को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया और उसे तलाक दे दिया।

A man allegedly gave her wife triple talaq inside a police station in Meerut yesterday;SP (city) Ranvijay Singh says,’we received this info from media that he gave her triple talaq while leaving the premises of the police station. We’ll take action if the woman files a complaint’ pic.twitter.com/RccUL9G8zy

— ANI UP (@ANINewsUP) September 15, 2018