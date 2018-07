उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक युवती ने बीजेपी के एक नेता और उसके ड्राइविर पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। ये घटना कुछ महीने पहले की है। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के काशी गांव की रहने वाली एक युवती ने बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य और उसके ड्राइवर नशीली दवा देकर गैंगरेप का आरोप लगाया। आरोपी बीजेपी नेता का नाम विक्की तनेजा है, जबकि उसके ड्राइवर का नाम जैब है। लड़की ने कहा है कि उसे जबरन हरिद्वार ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने इस बावत मेरठ के एसएसपी राजेश पांडे को तहरीर दी है और इंसाफ की मांग की है। युवती ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि ड्राइवर जैब ने फेसबुक के जरिये उससे दोस्ती की थी।

पीड़िता ने कहा कि एक दिन उसने जैब को बताया कि उसकी शादी होने जा रही है और वह इसके बाद वो उससे नहीं मिल सकेगी। इसके बाद जैब ने उसे आखिरी बार मुलाकात के लिए बुलाया। पीड़िता का कहना है कि उसने घर पर दोस्त की बर्थ डे पार्टी का बहाना बनाया और जैब से मिलने चली आई। युवती ने कहा कि जब वो जैब से मिलने पहुंची तो वहां विक्की तनेजा भी फॉर्च्यूनर गाड़ी के साथ खड़ा था। पीड़िता का आरोप है कि दोनों ने उससे खतौली तक चलने की बात कही। वहां पर कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोशी की हालत में ही हरिद्वार ले जाया गया। यहां पर लड़की को बीमार बताकर कमरा लिया गया। लड़की का आरोप है कि होटल में विक्की और जैब ने उसके साथ गैंगरेप किया और अगले दिन उसे तेजगढ़ चौराहे पर छोड़ दिया।

Meerut: Woman alleges she was raped by a BJP member Vicky Taneja & his driver Jaib earlier this year, says ‘When I lodged a complaint, I was forcibly married to Jaib who left me after 6 months. I’m being threatened.’ Police say ‘Complaint registered, it’ll be probed.’ (29.07.18) pic.twitter.com/aaJGsUPL5z

— ANI UP (@ANINewsUP) July 29, 2018