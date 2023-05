New Parliament Inauguration: सरकार के समर्थन में आईं मायावती, बोलीं- जिसने बनाया, उसे उद्घाटन का हक; विपक्ष को नसीहत

New Parliament Inauguration Row: मायावती ने गुरुवार दोपहर ट्वीट कर कहा कि सरकार ने नई संसद को बनाया है इसलिए उसे इसके उद्घाटन का हक है।

नई संसद के उद्घाटन के मुद्दे पर मायावती ने सरकार का समर्थन किया है (File Photo- Express)

नई संसद के उद्धाटन के मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस सहित करीब 20 दल अब तक संसद के उद्धाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। अब इस मामले में बीजेपी को यूपी में अपनी प्रतिद्वंदी मायावती की पार्टी बीएसपी का साथ मिला है। मायावती ने गुरुवार दोपहर ट्वीट कर कहा कि सरकार ने नई संसद को बनाया है इसलिए उसे इसके उद्घाटन का हक है। मायावती ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नये भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित। सरकार ने इसको बनाया है इसलिए उसके उद्घाटन का उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित। यह उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था।” Also Read ‘दलित या मुसलमान को क्यों नहीं बनाया डिप्टी सीएम’, मायावती ने कांग्रेस पर लगाया जातिवाद का आरोप उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, “देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आभार और मेरी शुभकामनायें। किन्तु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों सम्बंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण मैं उस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी।” केजरीवाल ने पूछा- SC,ST समाज को अशुभ माना जाता है? नई संसद के उद्धाटन के बहाने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “प्रभु श्री राममंदिर के शिलान्यास पर मोदी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। नए संसद भवन के शिलान्यास पर भी मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। अब नये संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुरमू के हाथों से नहीं करवा रहे। देशभर का SC और ST समाज पूछ रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए नहीं बुलाते?” TDP संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होगी TDP ने गुरुवार को कहा कि वह 28 मई को होने जा रहे नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होगी। TDP चीफ एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्यसभा सांसद कनकमेदला रवींद्र कुमार को नई संसद के उद्घाटन में पार्टी की तरफ से शामिल होने के लिए कहा गया है। बता दें कि वर्तमान में TDP का राज्यसभा में एक और लोकसभा में तीन सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी YSR कांग्रेस भी संसद के उद्धाटन कार्यक्रम में शामिल होगी।

