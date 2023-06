Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर BSP करेगी मंथन, मायावती ने कल लखनऊ में बुलाई अहम बैठक

UP Politics: बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मायावती ने बुधवार को लखनऊ में सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है।

बसपा सुप्रीमो मायावती (Express photo by Vishal Srivastav)

लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी (BJP) और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के बाद अब बहुजन समाज पार्टी भी मिशन मोड में आ गई है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है तो वहीं बसपा ने सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को लखनऊ में सभी पदाधिकारियों को इस बैठक में शामिल होने को लगा है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया कि “उत्तर प्रदेश व देश में तेज़ी से बदल रहे राजनीतिक हालात, उससे सम्बंधित ख़ास घटनाक्रमों एवं समीकरणों के साथ ही आगामी लोकसभा आम चुनाव की तैयारी आदि को लेकर बीएसपी यूपी स्टेट, सभी मण्डल तथा सभी ज़िला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्त्वपूर्ण रणनीतिक बैठक कल लखनऊ में आहूत।” उत्तर प्रदेश व देश में तेज़ी से बदल रहे राजनीतिक हालात, उससे सम्बंधित ख़ास घटनाक्रमों एवं समीकरणों के साथ ही आगामी लोकसभा आम चुनाव की तैयारी आदि को लेकर बीएसपी यूपी स्टेट, सभी मण्डल तथा सभी ज़िला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्त्वपूर्ण रणनीतिक बैठक कल लखनऊ में आहूत। June 20, 2023 बीजेपी ने सांसदों से मांगा रिपोर्ट कार्ड बीजेपी ने अपने सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। इसके अलावा उन्हें एक फार्म भी भरने को दिया गया है। इसमें उनसे महासंपर्क अभियान से लेकर अपने इलाके से प्रभावशाली लोगों का डेटा समेत सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की भी लिस्ट मांगी गई है। इसमें सांसदों को अगले कुछ दिनों में पार्टी के पक्ष में क्या काम करने हैं, उसकी भी जानकारी दी गई है। पार्टी का जोर अधिक से अधिक लोगों तक पार्टी के कारण और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने पर हैं। मोदी सरकार के पिछले 9 साल में किए गए काम को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने को कहा गया है। सपा ने भी शुरू की तैयारी समाजवादी पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने ना सिर्फ उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है बल्कि जनसंपर्क अभियान को और तेज किया जा रहा है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने दावा किया था कि सपा लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार पार्टी नेताओं चुनावी तैयारी का मंत्र दे रहे हैं।

