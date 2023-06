दलितों पर राहुल के बयान के बाद आई मायावती की प्रतिक्रिया, बीजेपी के साथ कांग्रेस की भी लगा दी क्लास

Mayawati BSP Chief: मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों व वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय-अत्याचार व शोषण आम बात है।

BSP चीफ मायावती ने बीजेपी-कांग्रेस पर हमला बोला है (File Photo- PTI)

