कहते हैं कि हर इंसान का अपना व्यक्तित्व होता है। कोई कम बोलता है, कोई खुलकर हंसता है, कोई परंपराओं को सहेजकर चलता है और कोई हर दिन कुछ नया रचने में विश्वास रखता है। मेरे शहर भी ऐसे ही हैं। उनके भी अपने-अपने स्वभाव, अपनी यादें, अपनी जिद, अपनी खुशियां और अपने घाव हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा सबसे खूबसूरत शहर कौन-सा है, लेकिन मैं कभी इसका उत्तर नहीं दे पाता। क्योंकि यह वैसा ही सवाल है, जैसे किसी मां से पूछा जाए कि उसे अपने किस बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार है। मेरे लिए हर शहर अलग है, हर शहर अधूरा भी है और हर शहर अपने भीतर एक पूरी दुनिया समेटे हुए है।

प्रयागराज मेरे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है, जहां केवल नदियों का नहीं, विचारों का भी संगम होता है। बहुत लोग उसे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन के कारण जानते हैं, लेकिन मैं उसे उससे कहीं अधिक मानता हूं। यही वह शहर है जहां कुंभ में करोड़ों आस्थाएं उतरती हैं और विश्वविद्यालयों में भविष्य के सपने आकार लेते हैं। यहां साधु और वैज्ञानिक, अदालत और साहित्य, परंपरा और आधुनिकता एक साथ दिखाई देते हैं। मेरे इतिहास की अनेक निर्णायक बहसें और वैचारिक यात्राएं इसी शहर की गलियों से निकली हैं।

काशी में समय घड़ी से नहीं, घाटों की सीढ़ियों से चलता है

काशी मेरे भीतर बसने वाली सबसे पुरानी स्मृति है। यदि कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे पुरानी शहरी स्मृति की धड़कन कैसी है, तो मैं उसे काशी भेज देता हूं। यहां समय घड़ी की सुइयों से नहीं, घाटों की सीढ़ियों से चलता है। सुबह आरती से शुरू होती है और रात भी आरती में ही ढल जाती है। हर गली एक कथा कहती है, हर मोड़ किसी संत की स्मृति संजोए है और हर घाट किसी अनंत प्रतीक्षा का साक्षी है। यह शहर जीवन को भी उत्सव मानता है और मृत्यु को भी एक नई यात्रा।

काशी की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि यहां परंपरा कभी बोझ नहीं लगती। वह जीवन के साथ चलती है। सुबह किसी मंदिर की घंटी सुनाई देती है तो कुछ दूर किसी संगीत की तान भी कानों तक पहुंचती है। किसी गली में संस्कृत का पाठ चल रहा होता है तो दूसरी गली में बनारसी बोली की ठेठ मिठास सुनाई देती है। यहां ज्ञान किताबों में बंद नहीं रहता, वह लोगों के व्यवहार, बातचीत और जीवन-शैली में भी दिखाई देता है।

मुझे काशी इसलिए भी अपनी लगती है कि यह शहर हर आने वाले को अपने भीतर जगह देता है, लेकिन अपनी पहचान छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता। यहां बाहर से आया व्यक्ति भी धीरे-धीरे शहर की लय में शामिल हो जाता है। शायद इसीलिए काशी को सिर्फ देखा नहीं जा सकता, उसे कुछ समय जीना पड़ता है। जितना इसे समझने की कोशिश करता हूं, उतना ही लगता है कि इस शहर के भीतर अभी कोई और कहानी बाकी है।

मुझे तहजीब, नफासत और संवाद का सलीका लखनऊ ने दिया

लखनऊ मेरे व्यक्तित्व की वह भाषा है, जिसने मुझे तहजीब, नफासत और संवाद का सलीका दिया। यहां बातचीत भी एक कला है और मतभेद भी सम्मान के साथ व्यक्त किए जाते हैं। बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, चिकनकारी, कथक और उर्दू अदब केवल सांस्कृतिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि इस शहर के स्वभाव का हिस्सा हैं। लखनऊ मुझे सिखाता है कि सभ्यता केवल इमारतों से नहीं, व्यवहार से बनती है।

लखनऊ ने मुझे यह भी समझाया कि किसी शहर की पहचान केवल उसके अतीत से नहीं बनती। वह अपने लोगों के बोलने, मिलने-जुलने और रोजमर्रा के व्यवहार में भी दिखाई देती है। यहां की शामें, चौक की रौनक, महफिलों की रवायत और धीमी बातचीत का अंदाज मिलकर शहर को एक ऐसा स्वभाव देते हैं, जिसे कहीं और ले जाकर दोहराया नहीं जा सकता।

आगरा मेरे भीतर रहने वाला वह शिल्पकार है, जो पत्थरों में भी भावनाएं तराश देता है। दुनिया उसे ताजमहल के कारण जानती है, लेकिन मैं जानता हूं कि आगरा केवल एक स्मारक का शहर नहीं है। यह मुगल स्थापत्य, कारीगरी, चमड़ा उद्योग, पेंठे की मिठास और यमुना किनारे बदलते इतिहास का भी शहर है। यहां प्रेम केवल संगमरमर में नहीं, बल्कि उन अनगिनत हाथों की मेहनत में भी सांस लेता है जिन्होंने इस शहर की पहचान गढ़ी।

आगरा में चलते हुए मुझे अक्सर लगता है कि इतिहास केवल किताबों के पन्नों में नहीं रहता। वह किसी पुराने दरवाजे की नक्काशी में, किसी कारीगर की उंगलियों में, किसी बाजार की हलचल में और यमुना के किनारे खड़े किसी पुराने पत्थर में भी सांस लेता है। यहां बीते हुए समय की परतें इतनी गहरी हैं कि वर्तमान भी उनसे अलग दिखाई नहीं देता। शायद यही वजह है कि आगरा मुझे अपने अतीत से संवाद करना सिखाता है।

और फिर इस शहर की एक दूसरी तस्वीर सामने आती है, पर्यटकों की भीड़ से दूर रोजमर्रा की जिंदगी जीते लोगों की। दुकानदार, कारीगर, मजदूर और वे छोटे-छोटे कारोबार, जिनके सहारे शहर की असली अर्थव्यवस्था चलती है। मुझे लगता है कि किसी शहर की खूबसूरती उसके मशहूर स्मारकों से जितनी बनती है, उतनी ही उन अनदेखे हाथों से भी, जो हर दिन उसे जीवित रखते हैं।

मथुरा और वृंदावन की हर गली में संगीत है

मथुरा और वृंदावन मेरे भीतर बसने वाला उत्सव हैं। यहां जीवन कभी साधारण नहीं लगता। हर मौसम में कोई न कोई पर्व है, हर गली में संगीत है और हर चेहरे पर कृष्ण की मुस्कान दिखाई देती है। यहां बांसुरी केवल वाद्य नहीं, पहचान है और राधा-कृष्ण केवल इतिहास के पात्र नहीं, बल्कि लोकजीवन की धड़कन हैं। यह शहर भक्ति को आनंद और उत्सव में बदल देता है।

मथुरा की गलियों में चलते हुए मुझे लगता है कि यहां बीता हुआ समय कहीं गया ही नहीं है। वह मंदिरों की घंटियों, लोकगीतों, होली के रंगों और जन्माष्टमी की रातों में आज भी मौजूद है। यहां धर्म केवल पूजा की जगह तक सीमित नहीं रहता, वह खान-पान, संगीत, भाषा, पहनावे और लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार में भी उतर आता है। इसीलिए मथुरा-वृंदावन को समझना केवल उसके मंदिरों को देख लेना नहीं, बल्कि उसके लोकजीवन को महसूस करना है।

इस शहर ने मुझे यह भी सिखाया कि किसी संस्कृति की ताकत उसकी निरंतरता में होती है। पीढ़ियां बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ स्मृतियां लोगों के साथ चलती रहती हैं। कृष्ण की कथा भी यहां कुछ ऐसी ही स्मृति है, जो हर पीढ़ी अपने ढंग से जीती है। मथुरा और वृंदावन में आस्था इसलिए जीवित लगती है, क्योंकि वह केवल अतीत की चीज नहीं, आज के जीवन का हिस्सा भी है।

“मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी” आज भी हवाओं में गूंजती है

झांसी मेरे साहस का दूसरा नाम है। कुछ शहर अपने किलों से पहचाने जाते हैं, लेकिन झांसी अपने आत्मसम्मान से। रानी लक्ष्मीबाई की आवाज – “मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी” – आज भी इस शहर की हवाओं में गूंजती है। यहां का किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, संघर्ष और आत्मविश्वास की जीवित स्मृति है।

झांसी की मिट्टी में मुझे संघर्ष की वह आवाज सुनाई देती है, जो परिस्थितियों के सामने झुकने से इनकार करती है। यहां की पहचान केवल रानी लक्ष्मीबाई तक सीमित नहीं है। बुंदेलखंड की कठोर जमीन, पानी के लिए संघर्ष और कठिन जीवन ने यहां के लोगों में एक अलग तरह की दृढ़ता पैदा की है। शायद इसलिए झांसी को देखते हुए मुझे लगता है कि साहस हमेशा तलवार लेकर मैदान में उतरना नहीं होता; कई बार विपरीत परिस्थितियों में टिके रहना भी साहस होता है।

झांसी मुझे अपने भीतर की उस ताकत की याद दिलाता है, जो मुश्किल समय में रास्ता तलाशती है। यह शहर बताता है कि इतिहास में दर्ज होने के लिए हमेशा बड़ी सेना या बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी अपने हिस्से की जमीन, अपने सम्मान और अपने विश्वास के लिए खड़े हो जाना ही किसी शहर को इतिहास में अमर कर देता है।

मेहनतकश कानपुर श्रमिकों की ताकत याद दिलाता है

कानपुर मेरे श्रम और संघर्ष का चेहरा है। कभी इसे ‘पूरब का मैनचेस्टर’ कहा जाता था। मिलों की सीटी, चमड़ा उद्योग, मजदूरों का पसीना और गंगा किनारे बसा यह शहर मेरे औद्योगिक विकास का प्रतीक रहा है। समय के साथ चुनौतियां आईं, लेकिन मेहनतकश कानपुर आज भी मुझे यह विश्वास दिलाता है कि किसी प्रदेश की ताकत उसके श्रमिकों और उनके श्रम से बनती है।

कानपुर को समझने के लिए उसकी पुरानी मिलों और कारखानों को देखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसके उन मोहल्लों को देखना जहां पीढ़ियों से मेहनत करने वाले परिवार रहते आए हैं। इस शहर की सुबह कभी कारखानों की सीटी और काम पर जाते लोगों की भीड़ से पहचानी जाती थी। यहां गंगा के किनारे की हवा में भी एक औद्योगिक शहर की बेचैनी थी—कुछ बनाने, कुछ कमाने और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी जुटाने की बेचैनी।

समय बदला तो शहर की तस्वीर भी बदली। कई पुराने उद्योग कमजोर पड़े, रोजगार के तौर-तरीके बदले और नई अर्थव्यवस्था ने अपनी जगह बनाई। लेकिन कानपुर के स्वभाव में मेहनत आज भी मौजूद है। मुझे लगता है कि किसी शहर की असली पहचान उसके सुनहरे अतीत से ही नहीं, बल्कि बदलते समय के साथ खुद को संभाल लेने की उसकी क्षमता से भी बनती है।

मेरठ वह शहर है, जिसने मेरे इतिहास में पहली बड़ी हुंकार भरी। वर्ष 1857 की पहली क्रांति केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता की चेतना का प्रारंभ थी। उसकी पहली गूंज मेरठ से उठी और पूरे देश में फैल गई। इस शहर ने मुझे सिखाया कि इतिहास कभी-कभी एक छोटी-सी चिंगारी से भी बदल जाता है।

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मेरठ को देखता हूं तो लगता है कि इतिहास की बड़ी घटनाएं हमेशा बड़े शहरों की चमकदार इमारतों से पैदा नहीं होतीं। कभी-कभी वे किसी छावनी, किसी छोटे से मैदान या किसी साधारण से रास्ते से शुरू होकर दूर-दूर तक फैल जाती हैं। मेरठ की यही विरासत उसे मेरे लिए खास बनाती है। यहां अतीत केवल स्मारकों में नहीं, बल्कि उस सामूहिक स्मृति में भी मौजूद है जो पीढ़ियों से एक कहानी की तरह आगे बढ़ती आई है।

लेकिन मेरठ केवल 1857 की स्मृति में ठहरा हुआ शहर भी नहीं है। आज का मेरठ खेल के सामान, शिक्षा, कारोबार और तेजी से बदलते शहरी जीवन के साथ अपनी नई पहचान बना रहा है। यही किसी शहर की खूबी है कि वह अपने इतिहास को पीछे छोड़ता नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर आगे बढ़ता है। मेरठ मुझे बताता है कि अतीत की आवाज तभी सार्थक होती है, जब वह वर्तमान को भी कुछ कहने लगे।

गोरखपुर मेरे व्यक्तित्व की जिजीविषा है। गोरखनाथ की परंपरा, भोजपुरी संस्कृति और पूर्वांचल की सामाजिक ऊर्जा ने इस शहर को अलग पहचान दी है। सीमाओं के निकट होने के बावजूद इसकी सोच कभी सीमित नहीं रही। यह शहर परंपरा और परिवर्तन, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना जानता है।

अयोध्या मेरे हृदय की वह धड़कन है, जहां आस्था समय से भी पुरानी है। लोग इसे भगवान राम के नगर के रूप में जानते हैं, लेकिन मेरे लिए यह केवल धर्म का नहीं, भारतीय स्मृति का नगर है। हर युग ने इसे अपने ढंग से समझा है और हर पीढ़ी ने इसके अर्थ नए सिरे से गढ़े हैं। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है।

मेरे शहर एक-दूसरे जैसे नहीं हैं। यदि आप काशी में लखनऊ खोजेंगे, तो निराश होंगे। यदि आगरा में प्रयागराज तलाशेंगे, तो वह नहीं मिलेगा। झांसी में मथुरा की मस्ती और गोरखपुर में आगरा का शिल्प नहीं मिलेगा। मैंने अपने हर शहर को अलग व्यक्तित्व दिया है और यही मेरी सबसे बड़ी खूबी है। विविधता ही मेरी असली पहचान है।

मैं किसी एक शहर से नहीं बनता। अगर प्रयागराज मेरी बुद्धि है, तो काशी मेरी आत्मा है। अगर लखनऊ मेरा व्यवहार है, तो झांसी मेरा साहस है। अगर आगरा मेरी कला है, तो कानपुर मेरी मेहनत है। अगर अयोध्या मेरी आस्था है, तो गोरखपुर मेरी जिजीविषा है। इन सबके बीच बहती मेरी नदियां हर दिन मुझे याद दिलाती हैं कि विविधता ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं उत्तर प्रदेश हूं। मैं एक शहर नहीं, बल्कि शहरों से मिलकर बना एक जीवित महाकाव्य हूं।

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किसी शहर की पहचान उसकी इमारतों, बाजारों या इतिहास से होती है। कन्नौज की पहचान में एक ऐसी चीज भी शामिल है, जिसे देखा नहीं जा सकता – सुगंध। यहां फूलों, वनस्पतियों और मिट्टी तक से खुशबू निकालने की एक ऐसी कारीगरी आज भी मौजूद है, जिसमें मशीन से ज्यादा महत्व कारीगर के अनुभव का है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक