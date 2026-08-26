मेरी पहचान सिर्फ उन शहरों से नहीं बनी, जिन्होंने मुझे सत्ता, संस्कृति और आस्था दी। कुछ शहरों ने मेरे भीतर प्रतिरोध की आवाज भी जगाई। मेरठ ऐसा ही शहर है, जिसकी मिट्टी ने 1857 में सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं देखा, बल्कि उस बेचैनी को भी महसूस किया था जो छावनी की दीवारों से निकलकर कस्बों और गांवों तक पहुंच गई थी।

अगर तुम मुझे केवल नक्शे पर खोजोगे तो मैं तुम्हें जिलों, तहसीलों और शहरों में बंटा हुआ दिखाई दूंगा। लेकिन अगर तुम मुझे मेरी स्मृतियों में खोजोगे तो समझोगे कि मेरे शहर केवल ईंट-पत्थर से बने ठिकाने नहीं हैं। हर शहर ने मेरे स्वभाव में कुछ न कुछ जोड़ा है। किसी ने मुझे आध्यात्मिकता दी, किसी ने विद्रोह, किसी ने सत्ता का अनुभव, किसी ने कला और किसी ने व्यापार की बेचैनी। मेरे शहरों को समझना दरअसल मुझे समझना है, क्योंकि मेरी पहचान किसी एक राजधानी या किसी एक नदी से नहीं बनी। वह उन असंख्य शहरों और कस्बों की परतों से बनी है, जिन्होंने अलग-अलग समय में मेरे भीतर अपनी आवाज दर्ज की।

मेरठ को देखो। उसका परिचय केवल इतना नहीं है कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है। उसके भीतर एक बेचैनी बहुत पहले से पलती रही है। दिल्ली से उसकी निकटता, गंगा-यमुना दोआब में उसकी स्थिति और 19वीं सदी में यहां बनी विशाल सैनिक छावनी ने उसे ब्रिटिश सत्ता के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया था। लेकिन जिस शहर को अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए तैयार किया था, उसी शहर ने 10 मई 1857 को उस सत्ता को सीधी चुनौती दी। मेरठ छावनी से उठी चिंगारी दिल्ली की ओर बढ़ी और फिर उत्तर भारत के बड़े हिस्से में विद्रोह फैलता चला गया। मेरठ जिला प्रशासन भी 10 मई 1857 को मेरठ से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू होने और उसके बाद आम लोगों के इसमें शामिल होने का उल्लेख करता है।

मेरठ से निकली चिंगारी छावनी से बाहर पहुंची

लेकिन मेरठ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अक्सर 1857 की चर्चा में मेरठ की छावनी, सैनिकों और दिल्ली की ओर बढ़ते विद्रोह की बात करके हम आगे बढ़ जाते हैं। इससे ऐसा लगता है जैसे 10 मई की रात के बाद मेरठ की भूमिका समाप्त हो गई थी। असल कहानी इससे कहीं बड़ी है। शहर में उठी आग के बाद आसपास के गांवों और कस्बों में भी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध दिखाई देने लगा। यानी 1857 को केवल छावनी के सैनिकों की बगावत के रूप में देखना मेरठ की पूरी कहानी को नहीं समझना है। उसके बाद स्थानीय नेतृत्व, ग्रामीण समाज और अंग्रेजी प्रशासन की व्यवस्था के खिलाफ उठी आवाजों ने इस विद्रोह को अलग-अलग इलाकों में अलग रूप दिया।

इसी कहानी में सरधना का नाम आता है। यह मेरठ जिले का वही ऐतिहासिक नगर है जो बेगम समरू की रियासत और अपनी प्रसिद्ध बेसिलिका के लिए जाना जाता है। लेकिन इस नगर की स्मृति में एक दूसरी तस्वीर भी छिपी है – 1857 की वह तस्वीर, जिसमें स्थानीय विद्रोहियों ने अंग्रेजी प्रशासन को सीधी चुनौती दी थी।

10 मई को मेरठ में विद्रोह के बाद अगले ही दिन सरधना तहसील पर हमला हुआ। भारत सरकार के Azadi Ka Amrit Mahotsav के डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपॉजिटरी के अनुसार, अकलपुरा से जुड़े बाबा नरपत सिंह के नेतृत्व में सरधना क्षेत्र के ग्रामीणों ने 11 मई 1857 को अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी और तहसील पर हमला किया। इस घटना ने सरधना क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासन की पकड़ को गंभीर चुनौती दी।

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यहीं से कहानी अकलपुरा तक पहुंचती है। आज अकलपुरा एक गांव है, लेकिन 1857 की स्मृति में इसका नाम बाबा नरपत सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। सरकारी डिजिटल रिपॉजिटरी में दर्ज विवरण के अनुसार, अकलपुरा उस समय गढ़ी के नाम से भी जाना जाता था और नरपत सिंह इसी क्षेत्र से जुड़े थे। 22 जुलाई 1857 को ब्रिटिश सेना ने अकलपुरा पर हमला किया। इस कार्रवाई में पैदल सेना, घुड़सवार और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया। नरपत सिंह और उनके साथियों ने इसका प्रतिरोध किया और इसी संघर्ष में उनकी मृत्यु हुई।

अकलपुरा की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 1857 के उस चेहरे को सामने लाती है जो बड़े इतिहास आख्यानों में अक्सर पीछे छूट जाता है। दिल्ली पर कब्जे, बड़ी सैन्य टुकड़ियों और प्रसिद्ध नेताओं के बीच गांवों की छोटी-छोटी लड़ाइयां दिखाई नहीं देतीं, लेकिन अंग्रेजी सत्ता के लिए ये संघर्ष कम महत्वपूर्ण नहीं थे। तहसील पर हमला करना, राजस्व व्यवस्था को चुनौती देना, सरकारी आदेशों का विरोध करना और स्थानीय स्तर पर अंग्रेजी प्रशासन की पकड़ को कमजोर करना – ये सब उस सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध के तरीके थे, जिसे ब्रिटिश शासन भारत में मजबूत करना चाहता था।

अकलपुरा में 22 जुलाई की लड़ाई केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी। वह इस बात का संकेत भी थी कि मेरठ के आसपास 1857 का प्रतिरोध कुछ दिनों की घटना बनकर नहीं रह गया था। मेरठ में 10 मई को जो हुआ था, उसकी राजनीतिक और सामाजिक गूंज आसपास के इलाकों में बनी हुई थी। बाबा नरपत सिंह की कहानी उसी गूंज की एक स्थानीय अभिव्यक्ति है। सरकारी रिकॉर्ड भी उन्हें 10 मई 1857 से शुरू हुए संघर्ष के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिरोध से जोड़ता है।

1857 की आवाज गांव-गांव तक पहुंची

और मेरठ की कहानी में केवल सरधना और अकलपुरा ही नहीं हैं। गगोल, पांचली और आसपास के दूसरे गांव भी 1857 के ग्रामीण प्रतिरोध की स्मृतियों से जुड़े हुए हैं। गगोल के बारे में समकालीन और बाद के शोध-आधारित विवरण बताते हैं कि वहां के ग्रामीण विद्रोह में शामिल हुए और ब्रिटिश सेना ने गांव के खिलाफ कार्रवाई की। स्थानीय स्मृति में आज भी 1857 में गगोल के लोगों को दी गई सजा और उसके बाद दशहरा न मनाने की परंपरा की कहानी मौजूद है।

पांचली की कहानी भी मेरठ के उस ग्रामीण संसार की ओर ले जाती है, जो 10 मई की घटनाओं से अलग नहीं था। 1857 के बाद ब्रिटिश दमन की कार्रवाइयों में मेरठ के आसपास के कई गांव निशाने पर आए। इन घटनाओं का विवरण अलग-अलग स्रोतों में अलग-अलग मिलता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि अंग्रेजी सत्ता ने आसपास के ग्रामीण इलाकों को केवल दर्शक मानकर नहीं छोड़ा था। जहां उसे प्रतिरोध दिखाई दिया, वहां उसने सैन्य और प्रशासनिक कार्रवाई की।

यही वह बिंदु है जहां मेरठ की कहानी केवल सैनिक विद्रोह की कहानी नहीं रह जाती। यहां सैनिक थे, लेकिन सैनिकों के बाहर भी समाज था। यहां छावनी थी, लेकिन उसके बाहर गांव थे। यहां अंग्रेजी प्रशासन था, लेकिन उसके सामने अपनी जमीन, अपने सामाजिक संबंधों और अपने स्थानीय नेतृत्व के साथ खड़ा ग्रामीण समाज भी था। 10 मई 1857 की घटना ने जिस राजनीतिक बेचैनी को उजागर किया, उसके बाद मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में उसका असर अलग-अलग रूपों में दिखाई देता रहा।

मेरठ की मिट्टी में बची हुई विद्रोह की आवाज

यही कारण है कि मैं मेरठ को केवल “1857 के विद्रोह का शहर” कहकर छोड़ नहीं सकता। मेरठ मेरे भीतर उस स्वभाव का प्रतिनिधि है जो अन्याय को लंबे समय तक चुपचाप सहने के बाद अचानक फट पड़ता है। यहां विद्रोह केवल एक तारीख नहीं है। 10 मई 1857 एक विस्फोट था, लेकिन उसके बाद की घटनाएं बताती हैं कि उस विस्फोट की गूंज कितनी दूर तक गई थी।

और सरधना इस आत्मा का एक अलग रंग दिखाता है। एक ही नगर की स्मृति में बेगम समरू की रियासत भी है, यूरोपीय प्रभाव वाली भव्य बेसिलिका भी है और 1857 में अंग्रेजी प्रशासन को चुनौती देने वाले स्थानीय लोगों की कहानी भी। यही तो मेरा स्वभाव है – मेरे इतिहास में विरोधाभास साथ-साथ चलते हैं। एक तरफ साम्राज्यों की छाया है, दूसरी तरफ स्थानीय प्रतिरोध की आवाज। एक तरफ चर्च की घंटियां हैं, दूसरी तरफ विद्रोह की पुकार। एक तरफ राजसत्ता की कहानी है, दूसरी तरफ उन लोगों की कथा है जिनके नाम इतिहास की मुख्य किताबों में बहुत छोटे अक्षरों में लिखे गए।

मेरठ मुझे इसलिए भी महत्वपूर्ण लगता है कि उसने यह दिखाया कि इतिहास केवल राजधानियों में नहीं बनता। कभी-कभी इतिहास किसी छावनी से निकलता है, किसी तहसील तक पहुंचता है, किसी गांव की गढ़ी में अपना आखिरी मोर्चा बनाता है और फिर पीढ़ियों की स्मृति में जीवित रह जाता है। मेरठ और उसके आसपास की 1857 की कहानी इसी बात की गवाही है।

इसलिए जब मैं कहता हूं कि मेरे शहरों की अपनी-अपनी आत्मा है, तो मेरठ की आत्मा में मुझे बेचैनी, साहस और विद्रोह दिखाई देता है। यह शहर मुझे बार-बार याद दिलाता है कि सत्ता चाहे कितनी ही मजबूत क्यों न दिखाई दे, उसके नीचे समाज की अपनी धड़कन चलती रहती है। और जब वह धड़कन किसी दिन विद्रोह की लय पकड़ लेती है, तो इतिहास की दिशा बदल सकती है।

10 मई 1857 को मेरठ में जो हुआ, वह केवल एक छावनी में सैनिकों के विद्रोह की घटना नहीं थी। उसकी गूंज शहर से निकलकर तहसीलों, कस्बों और गांवों तक पहुंची। सरधना से अकलपुरा और गगोल-पांचली जैसे गांवों तक फैली स्मृतियां बताती हैं कि उस दौर में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाली आवाजें कई स्तरों पर उठ रही थीं। कुछ आवाजें इतिहास की किताबों में दर्ज हुईं, कुछ सरकारी दस्तावेजों में दब गईं और कुछ पीढ़ियों की स्मृति में बची रहीं।

शायद इसी वजह से मेरठ की मिट्टी आज भी 1857 को सिर्फ एक तारीख की तरह याद नहीं करती। उसके भीतर उस समय की बेचैनी, संघर्ष और प्रतिरोध की कई परतें अब भी मौजूद हैं। और जब मैं अपने शहरों में अपनी पहचान तलाशता हूं, तो मेरठ मुझे याद दिलाता है कि इतिहास की बड़ी घटनाओं के पीछे अकसर उन लोगों की भी आवाज होती है, जिनके नाम इतिहास की मुख्य किताबों में बहुत छोटे अक्षरों में दर्ज हुए। मेरठ की मिट्टी में आज भी उस आवाज की प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है।

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लोग कहते हैं कि मेरा जन्म 24 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन वह केवल मेरे नामकरण की तारीख थी। मेरा वास्तविक जन्म तो तब हुआ, जब मेरी धरती पर पहली बार किसी नदी ने अपना मार्ग बनाया। मेरी पहली राजधानी कोई नगर नहीं, बल्कि नदी का किनारा था। उस समय न जिले थे, न तहसीलें, न सचिवालय और न ही राजधानियां। केवल नदियां थीं और उन्हीं के किनारे जीवन ने अपने पहले कदम रखे। जहां पानी मिला, वहीं मनुष्य ठहरा, खेती की, गांव बसाए, कस्बे बने, नगर विकसित हुए और अंततः सभ्यताओं का जन्म हुआ। यदि मेरी नदियां न होतीं, तो शायद मैं भी आज का उत्तर प्रदेश न होता। पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक