Mahendra Singh Tikait Farmers’ Movement: दिल्ली में पांच लाख किसानों की भीड़ हो, सरकार उनकी मांगें मानने को तैयार न हो और तभी उनका नेता माइक पर आकर कह दे कि अब घर चलना है तो आप क्या सोचेंगे? आंदोलन हार गया? कोई समझौता हो गया? या नेता ने मैदान छोड़ दिया?

अक्टूबर 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत ने कुछ ऐसा ही फैसला किया था। दिल्ली के बोट क्लब पर किसानों का डेरा पड़ा था। मांगें थीं, नाराजगी थी और सरकार पर दबाव बनाने के लिए जुटी भारी भीड़ भी। मगर 30 अक्टूबर की शाम टिकैत ने किसानों से लौट चलने को कहा। उनकी 35 मांगों में से किसी को भी सरकार ने औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया था।

यह फैसला जितना चौंकाने वाला था, उतना ही टिकैत को समझने के लिए जरूरी भी। जिस आदमी की एक आवाज पर गांवों से किसान दिल्ली पहुंच गए थे, उसने भीड़ को अनिश्चितकाल तक वहीं रोके रखने के बजाय वापस जाने को कहा। क्यों? इस सवाल का जवाब पाने के लिए दिल्ली से करीब सौ किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव लौटना पड़ेगा।

महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पिछले हफ्ते, छह अक्टूबर को थी। ऐसे मौके पर उन्हें याद करने का एक आसान तरीका है उनके संघर्ष गिना दिए जाएं, उन्हें किसानों का मसीहा कह दिया जाए और बात खत्म। मगर टिकैत की कहानी इससे कुछ ज्यादा है। यह उस दौर की कहानी है, जब किसान की बिजली, गन्ने के दाम और कर्ज की बात दिल्ली तक पहुंचाने के लिए न मोबाइल फोन था, न सोशल मीडिया। तब गांव की पंचायत ही खबर फैलाने का बड़ा माध्यम थी। किसी नेता की असली परीक्षा यह थी कि लोग उसकी बात सुनकर घर से निकलते हैं या नहीं।

सिसौली में एक चौधरी था, जिसे अभी दिल्ली नहीं जाना था

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में खेती का हिसाब सिर्फ बीज, पानी और फसल तक सीमित नहीं था। बिजली का बिल कितना आया, गन्ने का भुगतान कब मिलेगा और अगली फसल के लिए पैसा कहां से आएगा ये भी रोजमर्रा की चिंताएं थीं। इन्हीं सवालों के बीच सिसौली में महेंद्र सिंह टिकैत की पहचान बनी।

छह अक्टूबर 1935 को सिसौली में जन्मे टिकैत को कम उम्र में ही बालियान खाप की जिम्मेदारी मिल गई थी। आठ साल की उम्र में खाप का चौधरी बनना सुनने में बड़ा सम्मान लगता है, लेकिन इतनी कम उम्र में मिली जिम्मेदारी ने उन्हें गांवों की पंचायतों और सामाजिक रिश्तों के बीच ला खड़ा किया। आगे चलकर यही उनका परिचय बना। मगर खाप का चौधरी होना और हजारों किसानों का नेता बन जाना दो अलग बातें थीं। टिकैत को दूसरी पहचान खेती-किसानी के एक ऐसे सवाल से मिली, जिसे किसान सीधे अपने घर के खर्च से जोड़कर देखता था – बिजली।

खेती के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को नाराज कर दिया था। नलकूप नहीं चलेगा तो खेत की सिंचाई कैसे होगी? सिंचाई नहीं होगी तो फसल का क्या होगा? और लागत बढ़ती जाएगी तो किसान के हाथ में बचेगा क्या? सरकारी फाइल में बिजली की दर एक आंकड़ा थी, लेकिन किसान के लिए वह खेत और घर, दोनों का सवाल था।

इसी नाराजगी ने 1987 में मुजफ्फरनगर के करमूखेड़ी बिजलीघर के आसपास आंदोलन का रूप लिया। विरोध के दौरान पुलिस फायरिंग में दो किसानों की मौत हुई। घटना ने आंदोलन को और तेज कर दिया। टिकैत अब सिर्फ खाप के चौधरी नहीं रह गए थे। किसानों के बीच उनकी पहचान ऐसे व्यक्ति की बनने लगी थी, जो उनकी ओर से सरकार से सीधे सवाल कर सकता था।

उनके नेता बनने की कहानी में यही मोड़ अहम है। उन्हें किसी पार्टी ने किसान राजनीति का चेहरा बनाकर नहीं उतारा था। एक स्थानीय समस्या ने किसानों को एक साथ खड़ा किया और टिकैत उस भीड़ के बीच से आगे आए।

मेरठ में जब किसान कमिश्नरी के बाहर डट गए

करमूखेड़ी के बाद आंदोलन बिजली के बिल तक सीमित नहीं रहा। 27 जनवरी 1988 को किसान मेरठ कमिश्नरी पर जुटे। धरना कई सप्ताह चला और 19 फरवरी तक जारी रहा। सरकारी दफ्तर के बाहर किसानों का इतना लंबा जमावड़ा प्रशासन के लिए मामूली बात नहीं थी।

उस दौर में आंदोलन चलाना आज जैसा नहीं था। न फोन पर हर गांव को एक संदेश भेजा जा सकता था, न इंटरनेट पर अगले दिन की रणनीति बताई जा सकती थी। लोगों को खाना चाहिए था, रहने का इंतजाम चाहिए था और घर-खेत की चिंता भी बनी रहती थी। फिर भी किसान वहां डटे रहे।

छह अक्टूबर 1935 को सिसौली में जन्मे टिकैत को कम उम्र में ही बालियान खाप की जिम्मेदारी मिल गई थी।

महेंद्र सिंह टिकैत को याद करने की वजह केवल यह नहीं कि पिछले हफ्ते उनकी जयंती थी। उनकी कहानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस किसान राजनीति को समझने का मौका देती है, जिसमें खेत की समस्याएं गांव की पंचायत से निकलकर सीधे सरकार के सामने पहुंचीं।

टिकैत की असली परीक्षा यहीं थी। किसी सभा में लोगों को जुटाना एक बात है, उन्हें कई दिन तक साथ बनाए रखना दूसरी। इसके लिए सिर्फ भाषण काम नहीं आता। लोगों को यह भरोसा भी चाहिए कि उनकी बात उठाने वाला आदमी बीच रास्ते में उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। मेरठ के धरने ने टिकैत को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर पहचान दिलाई। अब आंदोलन दिल्ली पहुंचने वाला था।

दिल्ली के बोट क्लब पर गांव उतर आया

25 अक्टूबर 1988 को टिकैत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के बोट क्लब पहुंचे। बीबीसी की रिपोर्ट में इस आंदोलन का जो दृश्य सामने आता है, वह आज की दिल्ली में कल्पना करने लायक है। राजधानी के उस हिस्से में, जहां बड़े सरकारी आयोजन होते थे, किसानों ने अपना डेरा जमा लिया। उनके साथ खाने-पीने का सामान था और कई दिनों तक रहने की तैयारी भी। यह सिर्फ कुछ घंटे नारे लगाकर लौट जाने वाली रैली नहीं थी। किसान दिल्ली में टिकने आए थे।

उनकी मांगों में गन्ने का बेहतर मूल्य, बिजली-पानी की दरों में राहत और किसानों के कर्ज से जुड़े सवाल शामिल थे। किसानों की संख्या के अनुमान अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इस प्रदर्शन का पैमाना इतना बड़ा था कि बोट क्लब पर उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं रहा।

राजधानी के बीचोंबीच गांव का जीवन दिखाई देने लगा। किसान अपने खाने-पीने का इंतजाम कर रहे थे, रात गुजार रहे थे और आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी खेत और गांव में गुजरती थी, वे अब दिल्ली के सत्ता केंद्र के सामने मौजूद थे। सरकार के लिए यह केवल मांगों की सूची नहीं थी; उसके सामने वे लोग बैठे थे, जिनकी बात उस सूची में दर्ज थी।

टिकैत भी अपने उसी परिचित अंदाज में थे। सिर पर टोपी, साधारण कपड़े और पास में हुक्का। वे दिल्ली की राजनीतिक भाषा बोलने नहीं आए थे। उनकी बात गांव की भाषा में थी और मांगें खेती की जरूरतों से निकली थीं।

यहां उनकी एक खासियत दिखाई देती है। वे नेताओं से बातचीत करने से परहेज नहीं करते थे, लेकिन किसान आंदोलन को किसी पार्टी की सभा में बदलने के पक्ष में भी नहीं थे। भारतीय किसान यूनियन के मंच पर राजनीतिक दलों की मौजूदगी को लेकर उनकी सख्ती इसी सोच का हिस्सा थी।

मांगें नहीं मानी गईं, फिर भी उन्होंने धरना खत्म कर दिया

बोट क्लब पर धरना कई दिनों तक चला। किसानों की 35 मांगें थीं, लेकिन सरकार ने उन्हें औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया था। ऐसे में आंदोलन खत्म करने का फैसला आसान नहीं रहा होगा। इतनी बड़ी भीड़ जुटाने के बाद लोगों को वापस जाने के लिए कहना था, वह भी तब जब कोई बड़ी लिखित जीत सामने नहीं थी। फिर 30 अक्टूबर की शाम टिकैत ने किसानों को लौटने के लिए कह दिया।

इस फैसले के पीछे उनकी पूरी रणनीति क्या थी, इसे एक वाक्य में नहीं समझाया जा सकता। लेकिन घटना का महत्व साफ है। उन्होंने आंदोलन की अवधि को ही उसकी सफलता का पैमाना नहीं बनाया। किसान दिल्ली में अपनी ताकत दिखा चुके थे। अब उन्हें वापस ले जाने का फैसला भी उन्होंने खुद किया।

टिकैत से पहले चौधरी चरण सिंह किसान हितों को चुनाव और सत्ता की राजनीति के केंद्र में लाने वाले बड़े नेता रहे थे।

यह कहना ठीक नहीं होगा कि किसानों की सभी समस्याएं उस धरने से हल हो गई थीं। ऐसा भी नहीं कि सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली थीं। लेकिन इस आंदोलन ने किसान असंतोष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में ला दिया। बोट क्लब पर किसानों का डेरा अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक घटना बन गया।

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बाद के वर्षों में बोट क्लब पर प्रदर्शनों के आयोजन पर पाबंदियां लगीं और दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के लिए दूसरी जगहें तय होने लगीं। इस तरह 1988 का किसान आंदोलन राजधानी में विरोध-प्रदर्शनों के इतिहास का भी एक अहम प्रसंग बन गया।

करीब चार दशक बाद दिल्ली में विरोध की एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सामने आए युवा आंदोलनकारी चुनावी प्रक्रिया और नागरिक जवाबदेही से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। उनके मुद्दे महेंद्र सिंह टिकैत के मुद्दों से अलग हैं, लेकिन दोनों प्रसंग एक सवाल जरूर सामने रखते हैं। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वे अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचाने के लिए कौन-सा रास्ता चुनते हैं? टिकैत के दौर में यह आवाज गांव की पंचायतों से उठकर बोट क्लब तक पहुंची थी। आज के आंदोलनों को समझने के लिए भी उनके उस अनुभव को याद किया जा सकता है।

टिकैत को आज याद करने की वजह

टिकैत से पहले चौधरी चरण सिंह किसान हितों को चुनाव और सत्ता की राजनीति के केंद्र में लाने वाले बड़े नेता रहे थे। टिकैत का रास्ता कुछ अलग था। उन्होंने किसान पंचायत और आंदोलन को अपनी ताकत बनाया। वे नेताओं से मिलते थे, सरकार पर दबाव डालते थे, लेकिन किसान मंच को किसी एक राजनीतिक दल का मंच बनने से बचाना चाहते थे।

उनकी राजनीति की सीमाएं भी थीं। किसान समाज एक जैसा नहीं है। जमीन के मालिक किसानों की समस्याएं और भूमिहीन खेत मजदूरों की मुश्किलें कई बार अलग होती हैं। टिकैत के आंदोलनों में खेती करने वाले किसानों के सवाल प्रमुखता से उठे, लेकिन किसान समाज के हर वर्ग की समस्याओं को समान जगह मिली हो, ऐसा कहना मुश्किल है। उनकी विरासत को समझने के लिए यह सवाल भी जरूरी है।

फिर भी उनकी कहानी में एक बात बार-बार सामने आती है: किसान नेता बनने के लिए केवल राजनीतिक पद या पार्टी का समर्थन जरूरी नहीं। लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि उनकी परेशानी को कोई समझता है और उनकी ओर से आवाज उठा सकता है।

सिसौली से दिल्ली तक टिकैत की यात्रा इसी भरोसे की कहानी थी। शुरुआत बिजली के बिल और खेती की लागत से हुई। फिर मेरठ में किसान कमिश्नरी के बाहर डटे और आखिरकार दिल्ली के बोट क्लब तक पहुंचे। लाखों किसानों की मौजूदगी के बीच उनका सबसे यादगार फैसला शायद वही था, जब उन्होंने कहा कि अब घर लौटना है।

क्योंकि धरना खत्म होने के बाद किसान को अपने खेत पर लौटना ही था। नलकूप चलाना था, गन्ने की फसल देखनी थी, भुगतान का इंतजार करना था और अगली फसल की तैयारी करनी थी। टिकैत की राजनीति की जड़ भी इसी रोजमर्रा की जिंदगी में थी।

इसलिए उन्हें याद करना केवल अतीत को याद करना नहीं है। यह पूछना भी है कि जिन सवालों को लेकर किसान कभी सिसौली से दिल्ली तक चला आया था, उनमें से कितने सवाल आज भी उसके साथ खेत तक लौटते हैं।

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चुनाव आने में अभी कई महीने बाकी हैं। लेकिन चुनावी मौसम की पहचान यही है कि तारीख भले दूर हो, चर्चाएं बहुत पहले शुरू हो जाती हैं। किसे टिकट मिलेगा, कौन किसके साथ जाएगा, किस इलाके में किस नेता की पकड़ बची है और किसके नाम पर भीड़ अब भी जमा हो सकती है, यह सब बातें धीरे-धीरे गांवों, चौराहों और बाजारों तक पहुंचने लगती हैं। इनमें कुछ खबर होती हैं, कुछ अनुमान और कुछ ऐसी बातें भी, जिनका कोई सिर-पैर नहीं होता। फिर भी चुनाव आने तक वे इतनी बार दोहराई जाती हैं कि लोग उन्हें सच मानने लगते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक