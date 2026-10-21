अवध के गांवों में किसानों की जिंदगी आसान नहीं थी। खेत उनका था, मेहनत उनकी थी, लेकिन उपज का बड़ा हिस्सा लगान और दूसरी वसूली में चला जाता था। ऊपर से बेगार का दबाव। ऐसे माहौल में मदारी पासी ने किसानों को एका के सूत्र में बांधा। यह कहानी उस आंदोलन की है, जिसमें गांवों के लोगों ने पहली बार अपनी साझा ताकत को पहचानने की कोशिश की।

अवध के किसी गांव में किसान की हालत समझनी हो तो खेत में खड़ी फसल को देखकर ही फैसला नहीं किया जा सकता था। फसल अच्छी हुई तो लगान चुकाने की चिंता, खराब हुई तो घर चलाने की। ऊपर से लगान वसूलने वालों की मांगें और बिना मजदूरी काम करने का दबाव। किसान दिन भर खेत में खटता था, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई पर उसका अधिकार कितना था, यह हमेशा उसके हाथ में नहीं होता था।

बीसवीं सदी की शुरुआत में अवध के कई इलाकों में किसानों की शिकायतें इसी तरह बढ़ रही थीं। कहीं दर्ज लगान से अधिक वसूली हो रही थी, कहीं ठेकेदारों और कारिंदों का दबाव था। किसान के लिए इन सबका विरोध करना आसान नहीं था। एक आदमी आवाज उठाता तो उसे अकेले ही नतीजा भुगतने का डर रहता। लेकिन जब गांव के कई लोग एक साथ खड़े हों, तब बात बदल सकती थी। मामला खेती-किसानी यानी उनकी जीविका का था।

1921 के आखिरी महीनों में अवध के उत्तरी हिस्से में किसानों का ऐसा ही एक आंदोलन उभरा। इसे नाम मिला – एका आंदोलन। एका यानी एकता। इस आंदोलन के साथ जिस नाम की पहचान जुड़ी, वह था मदारी पासी।

एक नाम, जिसके पीछे किसान जुटने लगे

मदारी पासी हरदोई क्षेत्र से जुड़े किसान नेता थे। उनका उभार उस समय हुआ, जब असहयोग आंदोलन और किसान सभाओं के असर से गांवों में पहले ही हलचल थी। किसानों की शिकायतें नई नहीं थीं, लेकिन उन्हें एक साथ उठाने और आंदोलन का रूप देने की जरूरत थी।

एका आंदोलन की शुरुआती प्रेरणा कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन से जुड़े स्थानीय नेताओं से मिली थी। आगे चलकर मदारी पासी जैसे ग्रामीण नेताओं ने इसे अपने ढंग से आगे बढ़ाया। इसकी खासियत यह थी कि किसानों की मांगें केवल राजनीतिक आजादी के बड़े नारे तक सीमित नहीं थीं। वे अपने रोजमर्रा के जीवन में बदलाव चाहते थे – लगान में मनमानी बंद हो, बेगार न कराई जाए और किसी किसान को उसकी जमीन से आसानी से बेदखल न किया जाए।

यही वे मुद्दे थे, जिनसे गांव के साधारण किसान का सीधा रिश्ता था। स्वराज का अर्थ उसके लिए तभी समझ में आता, जब उसकी अपनी जिंदगी में भी कुछ बदलता।

मदारी पासी की भूमिका इसी मोड़ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने गांवों में बैठकें करने और कथाओं के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। यह नेतृत्व किसी बड़े शहर के मंच से नहीं, ग्रामीण समाज के बीच से उभर रहा था। आंदोलन की ताकत इस बात में थी कि उसकी मांगें लोगों के अपने अनुभवों से जुड़ी थीं।

गंगा के पानी के सामने लिया जाता था संकल्प

एका आंदोलन की बैठकों का एक खास तरीका था। जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरा जाता, जिसे गंगा का प्रतीक माना जाता था। फिर एकत्र हुए लोग सामूहिक संकल्प लेते थे। वे दर्ज लगान ही देने, बेगार से बचने, बेदखली का विरोध करने और पंचायत के फैसलों का पालन करने जैसी बातों पर सहमति जताते थे।

इस रस्म का महत्व केवल धार्मिक नहीं था। गांवों में किसी साझा फैसले को निभाने के लिए लोगों के बीच भरोसा जरूरी था। सामूहिक संकल्प उसी भरोसे को मजबूत करने का एक तरीका बनता था। किसान यह वादा केवल किसी नेता से नहीं कर रहा था, बल्कि अपने आसपास खड़े उन लोगों के सामने कर रहा था, जिनकी परेशानी भी उससे अलग नहीं थी।

इस तरह एका आंदोलन का नाम उसके उद्देश्य से जुड़ गया। अलग-अलग जातियों और समुदायों के किसान एक मंच पर आने लगे। छोटे जमींदारों के कुछ हिस्से भी आंदोलन के साथ जुड़े, क्योंकि वे भी सरकार की भारी राजस्व मांगों से असंतुष्ट थे।

यहां मदारी पासी के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। किसान आंदोलन को फैलाने के लिए केवल असंतोष काफी नहीं था। लोगों को साथ रखना, अलग-अलग हितों के बीच तालमेल बनाना और साझा मांगों पर टिके रहने के लिए तैयार करना भी जरूरी था।

जब गांवों की यह एकता सत्ता को चुनौती देने लगी

एका आंदोलन हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर जैसे इलाकों में फैला। किसानों की मांग थी कि उनसे दर्ज रकम से ज्यादा लगान न वसूला जाए। बेगार और दूसरी मनमानी वसूली का भी विरोध किया गया।

इन मांगों को आज पढ़ते हुए वे सामान्य लग सकती हैं। आखिर कोई किसान अपने खेत की उपज का हिसाब जानना चाहे, तय लगान से अधिक देने से इनकार करे या बिना मजदूरी काम न करना चाहे, तो इसमें असामान्य क्या है? लेकिन उस दौर की ग्रामीण व्यवस्था में इन मांगों पर टिके रहना आसान नहीं था। जमींदारों, ताल्लुकेदारों, वसूली करने वालों और औपनिवेशिक प्रशासन के बीच किसानों की स्थिति कमजोर थी।

एका आंदोलन ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। हालांकि, आंदोलन का रास्ता हमेशा अहिंसक नहीं रहा। कुछ जगहों पर टकराव बढ़ा और आंदोलन के उग्र रूप ने कांग्रेस के नेतृत्व को असहज किया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की अहिंसक नीति और गांवों में उभर रहे इस प्रतिरोध के तरीकों के बीच दूरी बढ़ती गई।

यह एका आंदोलन की कहानी का एक जटिल पक्ष है। किसान अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके संघर्ष के तरीके और राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व की सीमाएं हमेशा एक जैसी नहीं थीं। मदारी पासी के नेतृत्व में आंदोलन ने स्थानीय असंतोष को ऐसी ताकत दी, जिसे केवल बड़े राजनीतिक मंचों से नियंत्रित करना आसान नहीं था।

आंदोलन थम गया, लेकिन सवाल रह गए

ब्रिटिश प्रशासन ने आंदोलन को दबाने के लिए कार्रवाई की। पुलिस की निगरानी और दमन बढ़ा तथा 1922 तक एका आंदोलन की संगठित ताकत कमजोर पड़ गई। इसके साथ मदारी पासी की कहानी भी इतिहास के उन पन्नों में चली गई, जिनका जिक्र आम तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेताओं के मुकाबले कम होता है।

मदारी पासी के जीवन के बाद के वर्षों के बारे में विश्वसनीय जानकारी सीमित है। उनके जीवन की हर घटना को लेकर एक जैसी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनकी कहानी को रोचक बनाने के लिए ऐसे किस्से जोड़ना ठीक नहीं होगा, जिनकी पुष्टि न हो सके।

लेकिन जो तथ्य सामने हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। अवध के किसानों ने लगान और बेगार को अपनी नियति मानकर चुप रहने के बजाय सामूहिक विरोध का रास्ता चुना। एका आंदोलन ने उनके असंतोष को एक पहचान दी और गांवों में संगठन की ताकत का महत्व सामने रखा।

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उत्तर प्रदेश की पहचान केवल बड़े शहरों, सत्ता के केंद्रों और राष्ट्रीय राजनीति में नाम कमाने वाले नेताओं से नहीं बनी। प्रदेश के गांवों में ऐसे लोग भी हुए, जिन्होंने अपने आसपास के लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को सार्वजनिक सवाल बनाया। मदारी पासी उन्हीं में से एक थे।

उनकी कहानी को याद करने का मतलब यह नहीं कि आंदोलन की हर रणनीति को सही ठहराया जाए या उसके संघर्ष को किसी एक नायक की वीरगाथा बना दिया जाए। जरूरी यह समझना है कि किसानों को एकजुट होने की जरूरत क्यों पड़ी, उनके सामने कैसी मुश्किलें थीं और उनकी आवाज को दबाने के लिए सत्ता ने क्या किया।

करीब एक सदी बाद भी मदारी पासी की कहानी एक जरूरी सवाल छोड़ती है। खेत में मेहनत करने वाले को अपनी उपज और अपने श्रम पर कितना अधिकार मिलता है? और जब किसी एक किसान की आवाज नहीं सुनी जाती, तो क्या कई किसानों की साझा आवाज को अनसुना करना उतना ही आसान रहता है?

एका आंदोलन का नाम ही इस सवाल का एक हिस्सा अपने भीतर समेटे है। अकेले की परेशानी को साझा सवाल बनाने की कोशिश। यही मदारी पासी की कहानी का वह पक्ष है, जिसे उत्तर प्रदेश की स्मृति में जगह मिलनी चाहिए।

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दिल्ली में पांच लाख किसानों की भीड़ हो, सरकार उनकी मांगें मानने को तैयार न हो और तभी उनका नेता माइक पर आकर कह दे कि अब घर चलना है तो आप क्या सोचेंगे? आंदोलन हार गया? कोई समझौता हो गया? या नेता ने मैदान छोड़ दिया? अक्टूबर 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत ने कुछ ऐसा ही फैसला किया था। दिल्ली के बोट क्लब पर किसानों का डेरा पड़ा था। मांगें थीं, नाराजगी थी और सरकार पर दबाव बनाने के लिए जुटी भारी भीड़ भी। मगर 30 अक्टूबर की शाम टिकैत ने किसानों से लौट चलने को कहा। उनकी 35 मांगों में से किसी को भी सरकार ने औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया था। पूरी कहानी पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक