यूपी: धरने पर बैठी महिला की जान लेने की धमकी, भाजपा विधायक के बेटे पर लगाया था रेप का आरोप

उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक रोशन लाल वर्मा के बेटे मनोज वर्मा पर रेप का आरोप लगाने वाले महिला ने अब नया आरोप लगाया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक महिला का कहना है कि उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मामले में पीड़िता के वकील अवधेश सिंह ने बताया कि बदमाशों ने पीड़िता के घर के बाहर आकर धमकी दी है कि अगर पीड़िता ने अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो उसके जान ले लेंगे। बता दें कि पिछले दिनों राज्य के शहाजहानपुर में एक महिला ने भाजपा विधायक के बेटे पर रेप का आरोप लगाया था। आरोपी के खिलाफ कथित तौर पर शिकायत नहीं दर्ज करने पर पीड़िता तब कलेक्टरेट ऑफिस के बाहर इंसाफ के लिए धरने पर बैठ गई। इस दौरान विवाद बढ़ता देख महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया गया था।

गौरतलब है कि भाजपा विधायक के बेटे पर रेप के आरोप की घटना ऐसे समय में सामने आई है जब राज्य के एक अन्य विधायक नाबालिग से रेप के आरोपों का सामना कर रहे हैं। यहां एक नाबालिग ने भाजपा विधायक कुलदीप सिंह पर रेप का आरोप लगाया था। युवती का कहना है कि था नौकरी के बहाने विधायक ने उसे अपने आवास पर बुलाया और उससे रेप किया गया। युवती ने अन्य लोगों पर भी रेप का आरोप लगाया था। हालांकि युवती के आरोपों के कई दिनों बाद भी आरोपी विधायक के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज की गई थी।

Shahjahanpur: A woman, who sat on dharna alleging that son of a BJP MLA sexually assaulted her,has now claimed that she has been getting death threats.Avdhesh Singh, Lawyer of the victim,said,’Goons came to her house & told her to take back the complaint or else they’ll kill her’ pic.twitter.com/JGRql0X24Q

