उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस की गोली का शिकार हुए विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी ने आज (1 अक्टूबर, 2018) राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वह पहले भी कह चुकी हैं कि राज्य सरकार में उनका विश्वास है और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनका विश्वास और बढ़ गया है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद जब एक पत्रकार ने कल्पना तिवारी से पूछा कि क्या फौरी तौर पर उन्हें सरकार से कुछ राहत मिली है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘हां… मैं इसीलिए बार-बार मिलता चाहती थी सर (योगी आदित्य नाथ) से। मैंने पहले भी कहा था कि राज्य सरकार पर मुझे भरोसा है और वो भरोसा मेरा आज और बढ़ गया।’ उन्होंने आगे कहा, ‘जो नहीं होना चाहिए था वो कैसे हो गया। जो भी था और मैं आज जिस परिस्थितियों में फंस गई हूं, मेरी स्टैंड लेने की क्षमता ही खत्म हो गई, लेकिन सीएम योगी से मिलने के बाद मुझे फिर से प्रोत्साहन मिला। क्योंकि जो जिम्मेदारियों मेरे पति मेरे ऊपर छोड़कर चले गए हैं शायद मैं उसे पूरा कर लूंगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की बहुत आभारी हूं।’

#WATCH: Kalpana Tiwari, wife of Vivek Tiwari who was shot dead by a police constable in Gomti Nagar area on 29 September, says after meeting CM Yogi Adityanath, “I had earlier also said that I have faith in our state government and today that faith has further strengthened” pic.twitter.com/EkloDLhfIE

