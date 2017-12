योगी-आजम की ट्यूनिंग पर उठे सवाल तो डिप्टी सीएम बोले- हम अटलवंशी, निजी दुश्मनी नहीं रखते

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की वायरल तस्वीरों पर लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है। राज्य के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक वसूलों का सम्मान करने वाली पार्टी है, और पार्टी के नेता निजी दुश्मनी नहीं रखते हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी के लोग अटलवंशी हैं और उनका विचारधारा को लेकर भले ही दूसरे नेताओं से अलग मत रहा हो लेकिन वे किसी से निजी द्वेष नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा, ‘लोकतांत्रिक परंपराओं की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि किसी के प्रति व्यक्तिगत शत्रुता नहीं रखी जाती है, और ये शुचिता सीएम योगी आदित्यनाथ में बहुत ज्यादा है।’ उन्होंने कहा कि योगी जी व्यक्तिगत मान-सम्मान का पूरा ध्यान रखते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों।’ दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी के नेता खुद को अटलवंशी कहते हैं और वे संसदीय मर्यादाओं का पूरा ख्याल रखते हैं।

