यूपी के उन्नाव में बांगरमऊ से भाजपा विधायक पर गैंगरेप का आरोप लगने के बाद उनकी पत्नी बचाव में आ गई हैं। मामले में डीजीपी से मिलकर आईं आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी ने रोते हुए पत्रकारों से कहा कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। उन्होंने अपने पति और रेप का आरोप लगाने वाली युवती का नार्को टेस्ट तक कराने की मांग की है। विधायक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उनकी बेटियों को परेशान किया जा रहा है। परिवार को भी मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी कोई सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी उनके पति को बलात्कारी कहा जा रहा है। बता दें कि भाजपा विधायक पर रेप का आरोप लगने और हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत के दो दिन बाद आरोपी विधायक की पत्नी ने न्याय के लिए बुधवार (11 अप्रैल, 2018) को लखनऊ में डीजीपी से मुलाकात की।

डीजीपी ओपी सिंह से मुलाकात कर विधायक की पत्नी संगीता सेंगर ने कहा है कि उनके पति को मीडिया ने पहले ही दोषी घोषित कर दिया है, जबकि पति ने खुद को अलग कमरे में बंद कर लिया है। वह असहाय महसूस कर रहे हैं। पत्नी ने कहा, “हम चाहते हैं कि सारा सच बाहर आए। बलात्कारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से कुछ भी साबित नहीं होगा।”

There’s political motive behind this. Make my husband & girl (rape victim) undergo narco test. My daughters are traumatised. We’re being mentally harassed. No evidence has been presented yet, still he’s being labelled as rapist: Sangeeta Sengar, accused MLA Kuldeep Senga’s wife pic.twitter.com/GWZtKr5NbC

— ANI UP (@ANINewsUP) April 11, 2018