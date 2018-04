मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई। इस बार राज्य में एक पुलिस विभाग के सिपाही ने शर्मनाक काम किया है। दरअसल यहां उन्नाव जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के लिए पुलिस सुरक्षा बल मुहैया कराया गया था, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग तब चौंक गए जब सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ही डांसर्स पर नोट लहराने लगा। नोट उड़ाते पुलिसकर्मी का यह वीडियो सोशल मीडिया में खासा वायरल हो रहा है।

हालांकि पुलिस विभाग ने मामले में जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही आरोपी राम रतन के खिलाफ एक जांच दल का गठन किया गया है।

बता दें कि वायरल हुए 32 सेंकड के इस वीडियो में पुलिसकर्मी स्टेज पर डांसर्स के साथ डांस कर रहा है। उनके ऊपर नोट लहरा रहा है। अन्य डांसर्स उसके आसपास डांस कर रही हैं। वह उनके साथ भी डांस कर रहा है।

#WATCH Police personnel throws currency notes at dancers at an event in Unnao. He was deployed at the event for security. The police personnel was suspended after the incident. (7.04.18) pic.twitter.com/VQZYLAKwKS

