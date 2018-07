यूपी: नाबालिग से गैंगरेप के दो महीने बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं, धरने पर बैठी पीड़िता

उत्तर प्रदेश के बरेली में शहर में 14 वर्षीय एक नाबालिग ने कथित तौर पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक नाबालिग का आरोप है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के करीब दो महीने बाद भी सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने के खिलाफ नाबालिग कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई है। नाबालिग का आरोप है कि उसके साथ हुए जघन्य अपराध में पांच लोग शामिल थे लेकिन पुलिस ने अभी तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है। भूख हड़ताल पर बैठी पीड़िता ने सवाल भरे लहजे में पूछा कि अभी तक बाकी आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? मेरे पिता और मैंने बार पुलिस से कहा कि अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। मगर अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक तीनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के परिवार ने कहा है कि इंसाफ का आश्वासन नहीं मिलने तक वह भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सभी आरोपों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दूसरी तरफ एसपी देहात सतीश कुमार ने कहा है कि मामले में जांच चल रही है। बाकि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़िता ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

एसपी ने आगे कहा, ‘हम अभी भी मामले में कुछ और पहलुओं की जांच कर रहे हैं। कानून के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’ बता दें कि पुलिस में दी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि करीब दो महीने पहले पांच लोगों ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद उसने परिजनों संग पुलिस स्टेशन में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।

Bareilly: 14-year-old alleged gang-rape victim is on indefinite hunger strike in front of collectorate office, says,’it’s been 2 months to the incident. 5 men were involved in the crime but only 2 have been arrested as yet. Why’re the other 3 not arrested till now?’ (30.06.18) pic.twitter.com/TpGD9HV33B

