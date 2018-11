उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व वाली सरकार में शहरों और जिलों के नाम बदले जाने पर कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, ‘भाजपा ने मुगलसराय और फैजाबाद का बदल दिया। वो कहते हैं कि ये नाम मुगलों के नाम पर रखे गए थे। मगर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी कैबिनेट मिनिस्टर मोहसिन रजा, ये भाजपा के तीन मुस्लिम चेहरे हैं, पहले उनके नाम बदला जाए।’

राजभर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि जब भी वो पिछड़े और उत्पीड़ित लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तब ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। जो मुसलमानों ने दिया वो किसी और नहीं दिया। क्या हमें जीटी रोड को उखाड़ फेंकना चाहिए। राजभर ने कहा कि ‘ताज महल किसने बनवाया? लालकिला किसने बनवाया?’

बता दें कि सीएम योगी ने पिछले दिनों फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या करने का ऐलान करने किया था। इसके पहले उन्होंने इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज करने की घोषणा की थी।

BJP changed the names of Mughalsarai & Faizabad. They say they were named after the Mughals. They have a National Spokesperson Shahnawaz Hussain, Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi, UP Minister Mohsin Raza – 3 Muslim faces of BJP, change their names first: UP Minister OP Rajbhar pic.twitter.com/9QwkPrmeL2

