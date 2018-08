लखनऊ: भारी बारिश के बाद बिल्डिंग गिरी, 2 लोग जख्मी, कुछ के दबे होने की आशंका

लखनऊ में आज सुबह बारिश के बाद एक बिल्डिंग गिर गई। ये हादसा लखनऊ के गणेशगंज इलाके में हुआ है। हादसे की वजह से 2 लोगों की चोटें आई हैं। तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि इमारत पुरानी है। बिल्डिंग की दीवारें गिर गई हैं और ईंट बिखरे हुए हैं। घटनास्थल पर पुलिस और राहत बचाव की टीम पहुंच गई है। बचाव टीमें सबसे पहले इस बात की जानकारी इकट्ठा कर रही है कि कहीं मलबे के नीचे और लोग तो दबे नहीं हुए हैं। इस बीच लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में भी एक बिल्डिंग गिरी है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और राज्य के अधिकांश जिलों में गुरुवार देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है, लेकिन जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

बता दें कि भारी बारिश की वजह से राज्यभर में 600 मकान ढह चुके हैं। जुलाई से बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में 165 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 130 लोग बारिश की वजह से घायल हो चुके हैं। बारिश ने 80 जानवरों की भी जान ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जिला अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि वे बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा करें और जर्जर हो चुकी इमारतों को खाली करवाएं।

Lucknow: Building collapses in Ganeshganj area following heavy rainfall. Two people injured. Rescue operation underway. pic.twitter.com/gpkZW79T0A

— ANI UP (@ANINewsUP) August 3, 2018