लखनऊ: शहर में घुसे तेंदुए से भिड़े दारोगा, लोगों ने लगाए ‘पुलिस जिंदाबाद’ के नारे

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज (17 फरवरी) एक तेंदुए ने कोहराम मचा दिया। तेंदुए को काबू में करने के लिए पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये तेंदुआ तीन दिन से शहर में आतंक मचा रहा था आखिरकार पुलिस को तेंदुए को गोली मारनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक जब जवानों की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी इस खूंखार जानवर ने आशियाना क्षेत्र के एसएचओ त्रिलोकी सिंह पर हमला कर दिया। इस हमले में त्रिलोकी सिंह घायल हो गये। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक त्रिलोकी सिंह को तेंदुए को काबू करने में घायल हो गये थे। इसी दौरान तेंदुए को गोली भी लगी। गोली लगने के बाद तेंदुआ एक घर में जाकर छिप कर बैठ गया था। इस दौरान तेंदुए का काफी खून बह गया। इस क्रम में तेंदुए की मौत हो गई। तेंदुए को रोकने के लिए वन विभाग का पिंजरा भी बेकार हो गया था।

#UPDATE: Leopard which had entered in a residential area of Lucknow has been tranquilised and is shifted to zoo. SO Ashiana Triloki Singh got injured trying to capture the leopard. pic.twitter.com/ADgvl9mFgp

— ANI UP (@ANINewsUP) February 17, 2018