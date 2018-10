अवनीश मिश्रा

सोशल मीडिया में पुलिसकर्मी द्वारा एक युवक संग बुरी तरह मारपीट करने वाला वीडियो वायरल होने के बाद रविवार (21 अक्टूबर, 2018) को गोरखपुर के कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। वायरल वीडियो में आरोपी कांस्टेबल विवेक त्रिपाठी कथित तौर पर एक युवक को बेल्ट से बुरी तरह मारते हुए नजर आ रहे हैं। बीच रोड पर उससे उठक-बैठक करा रहे हैं। पीड़ित युवक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। मामले में अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में जांच की जाएगी। जांच के आधार पर पुलिकर्मी के दोषी साबित होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांस्टेबल त्रिपाठी के मुताबिक युवक शराब के नशे में था। उसने बाइक से मुझे टक्कर मारी और बाद में बुरा बर्ताव किया। घटना बीती शुक्रवार रात की है।

कांस्टेबल त्रिपाठी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘मैं छावनी पुलिस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। तब वो लड़का उलटी दिशा से आया और मुझे ठोक दिया। मेरे हाथ में हल्की चोटें आईं। जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो क्षमा मांगने की जगह बुरा बर्ताव करने लगा। इससे मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने ऐसा किया।’ एसएसपी शलभ माथुर के संज्ञान में वायरल वीडियो आने के बाद गोरखपुर एसएसपी ऑफिस के पीआरओ ने इस बात की पुष्टि की है कि कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। कैमपियरगंज के सर्कल ऑफिसर रोहन प्रमोद गोतरे के मुताबिक, ‘हम जांच करेंगे। सभी को पता है कि त्रिपाठी वीडियो में नजर आ रहे हैं। अभी तक युवा की पहचान नहीं की गई है।’

This one from Gorakhpur. A youth was brutally flogged using belt by a constable and was later made to do sit-ups in the middle of the road. All this after youth’s motorcycle brushed past constable’s motorcycle.

Instant justice UP police style.

Video credit: @narendrauptv pic.twitter.com/7esfenA5Fq

— Piyush Rai (@PiyushRaiTOI) October 21, 2018