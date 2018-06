लखनऊ: आग में जलकर खाक हुआ मशहूर होटल, चार लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

राजधानी लखनऊ के चारबाग में स्थित एसएसजे इंटरनेशनल होटल में भीषण आग की वजह से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि आग सुबह के वक्त लगी। पुलिस का कहना है कि बचाव अभियान चलाया गया है। पहली मंजिल पर फंसे पांच लोगों को बचाया गया है, जिन्हें गंभीर हालत में स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चारबाग के आईजी एस पांडे ने बताया कि चार लोगों की मौत हो चुकी है। पचास से अधिक लोगों को होटल की इमारत से सुरक्षित बचाया गया है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जांच में होटल की कोई चूक सामने आई तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

न्यूज 18 के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आग इमारत के बाहरी क्षेत्र में ज्यादा लगी है। कमरे में इसकी जद में नहीं थे। बता दें कि बीते एक महीने में दूसरे बार शहर में इतनी भीषण आग लगी है। दो सप्ताह पहले ही सड़क किनारे कपास के गद्दे, तकिए की दुकान पर भीषण आग लगी थी। आग की वजह से चारों तरफ धुंआ फैल गया था। स्थानीय लोगों ने सांस लेने में तकलीफ होने की भी शिकायत की। हालांकि इस मामले में किसी को गंभीर चोटें नहीं आईं। फायर विभाग के चीफ ऑफिसर ने बताया कि किसी ने कपास में जली हुई सिगरेट फेंक दी, जिससे इतनी भीषण आग लग गई।

4 people have died & more than 50 people were rescued from the building. Cause of fire still to be ascertained. If we find any lapse on hotel’s part during our investigation, we will take strict action against the people concerned: S Pandey, IG Lucknow on Charbagh fire incident pic.twitter.com/R6UoP7jUCx

— ANI UP (@ANINewsUP) June 19, 2018