योगी का असर! यूपी के हज हाउस की दीवारें भी हुईं भगवा, वायरल हो रही यह फोटो

सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश हज हाउस की एक तस्वीर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के आदेश पर यूपी हज हाउस की दीवारों को भी भगवा कर दिया गया है। हालांकि यूपी हज समिति की ऐसी तस्वीरें अब न्यूज एंजेसी एएनआई ने भी जारी की है। एक ट्वीट में लिखा गया है कि योगी आदित्य नाथ के कार्यकाल में सभी सरकारी दफ्तरों की दीवारों को उनके पसंदीदा भगवा रंग में बदला जा रहा है।

मामले में विवाद बढ़ता देख अब सूबे के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भगवा रंग एनरजेटिक और चमकीला है। इससे इमारतें खूबसूरत दिखाई देती है। विपक्ष के पास हमारे खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इससे पहले दिसंबर में पीलीभीत के 100 से ज्यादा सरकारी स्कूल की दीवारों को भगवा कर दिया गया था।

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं जब सूबे में नई सरकार आने के बाद ऐसी खबरें सामने आई हों। इससे पहले लखनऊ में योगी के दफ्तर की इमारत पर भगवा रंग किया गया था। बाहरी दीवारों से लेकर छत पर केसरिया रंग किया गया।। अंदर सीएम के कमरे में तौलिया, मेजपोश और सोफा, सब कुछ केसरिया रंग का लगाया गया था। सीएम योगी का दफ्तर लाल बहादुर शास्त्री भवन में हैं, जिसे एनेक्सी कहा जाता है।

सालों से सफेद रंग में नजर आ रहा एनेक्सी योगी काल में रंगीन हो गया। भवन के बाहर की दीवारों पर केसरिया रंग से पोत दिया गया। छत और अंदर के कमरों में भी कुछ ऐसा ही किया गया। इतना ही नहीं, सीएम इस भवन में पांचवीं मंजिल पर बैठते हैं। उनके कमरे में कुर्सी पर केसरिया रंग का तौलिया लगाया गया। जबकि मेजपोश और सोफा का रंग भी केसरिया जैसा है।

There is no need for controversy in such things, saffron is an energetic and bright looking colour, the building looks beautiful. Opposition has no big issues against us so they raise inconsequential things: Mohsin Raza,UP Minister on Haj House painted saffron pic.twitter.com/ZsvWLJt4wv

— ANI UP (@ANINewsUP) January 5, 2018