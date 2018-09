यूपी की राजधानी लखनऊ में एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। विपक्ष इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है।

हालांकि यूपी सरकार के दो मंत्री ब्रजेश पाठक और आशुतोष टंडन रविवार को लखनऊ के भैंसा कुंड श्मशान घाट में विवेक तिवारी के अंतिम संस्कार में पहुंचे और पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। सुबह 9 बजे विवेक तिवारी के शव को मुखाग्नि उनके बड़े भाई राजेश तिवारी ने दी। ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार को ये आश्वासन दिया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि विवेक तिवारी के हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे।

UP ministers Brajesh Pathak and Ashutosh Tandon meet family of #VivekTiwari in Lucknow pic.twitter.com/ESHqBpoeFe

— ANI UP (@ANINewsUP) September 30, 2018