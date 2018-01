लखनऊ: पत्नी ने नॉनवेज खिलाने से किया मना तो डॉक्टर ने कर ली खुदकुशी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विचित्र कारण से जान देने की घटना सामने आई है। गोमतीनगर इलाके में चिकित्सक ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि पत्नी ने नॉनवेज खिलाने से इन्कार कर दिया। यह चौंकाने वाली घटना गुरुवार की रात हुई।समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने डॉक्टर का नाम उमाशंकर बताया है। उनकी पत्नी दीप्ति सेल्स टैक्स विभाग में कार्यरत हैं। गुरुवार की रात उमाशंकर ने पत्नी से नॉनवेज खाने की इच्छा जताई, मगर पत्नी ने इन्कार कर दिया। इसको लेकर पति-पत्नी में तीखी बहस और नोकझोंक हुई। इससे डॉक्टर उमाशंकर इस कदर खफा हुए कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

Lucknow: A man allegedly committed suicide yesterday after an argument with his wife over consuming non-vegetarian food.

— ANI UP (@ANINewsUP) January 12, 2018