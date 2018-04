यूपी: महिला दलित पार्षद और बेटे को दबंगों ने खुलेआम दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, आरोपी अब भी फरार

उत्तर प्रदेश में दलित महिला पार्षद और उनके बेटे से मारपीट का मामला सामने आया है। खबर के अनुसार, कासगंज में अपराधियों ने मां-बेटे के साथ महज इसलिए बुरी तरह मारपीट की, क्योंकि उन्होंने गुंडा टैक्स अथवा वसूली देने से इनकार कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है।

टाइम्स नाऊ द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में अपराधी सड़क पर दोनों को दौड़ा-दौड़ाकर पीट रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जमीन पर महिला पार्षद को बुरी तरह छड़ी से पीट रहा है। पार्षद के बेटे से मारपीट की वारदात को भी साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है।

खबर लिखे जाने तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बता दें कि इससे पहले भी यूपी में दलित युवक की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद राज्य में दलितों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे। तब पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने भी योगी सरकार के खिलाफ हमला बोला था।

देखें वीडियो-

A Dalit woman corporator and her son were thrashed in full public view in Uttar Pradesh after they refused to pay extortion money pic.twitter.com/PCCGKsoZPu

— TIMES NOW (@TimesNow) April 10, 2018