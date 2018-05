राहुल गांधी की रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह से शादी की अफवाह, देनी पड़ी सफाई

कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम एक अन्य कारण से सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया में अफवाह है कि राहुल गांधी शादी करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि राहुल की दुल्हन के रूप में जिस नाम को वायरल किया गया वो खुद कांग्रेस नेता हैं और रायबरेली से विधायक हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहीं खबरों के मुताबिक यूपी के रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह जल्द ही राहुल गांधी से शादी करने जा रही हैं। अफवाहों में यहां तक कहा गया कि दोनों इसी साल मई में शादी कर सकते हैं। हालांकि मामले में मीडिया चैनलों ने इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि इस अफवाह को सबसे पहले रायबरेली में हवा दी गई। कुछ अराजक तत्वों ने व्हाट्सएप्प पर अफवाह फैलाई की मई में राहुल और अदिति शादी करने जा रहे हैं। हालांकि जब कांग्रेस विधायक से एक चैनल ने अफवाहों पर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने सभी बातों से इनकार कर दिया है। विधायक ने कहा है कि वो राहुल गांधी को अपना बड़ा भाई मानती हैं। उन्होंने इस मामले में ट्वीट भी किया है। इसमें कांग्रेस विधायक ने सफाई देते हुए लिखा है, ‘ऐसी अफवाहें मुझे पेरशान करती हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी की राहुल जी मेरे ‘राखी भाई’ हैं। सोशल मीडिया में ऐसी अफवाहों से मैं सचमुच दुखी हूं।’

Such rumours upset me. I would like to clarify that Rahul Ji is my rakhi brother and I am really saddened by such rumours on social media

— Aditi Singh (@aditisingh01) May 6, 2018