अमेठी पहुंचे राहुल गांधी का बयान- 15 सालों में सिंगापुर और कैलिफोर्निया की तरह हो जाएगा शहर

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार (17 अप्रैल, 2018) को अमेठी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब 10-15 साल सिंगापुर और कैलिफोर्निया का नाम लिया जाएगा तब अमेठी का नाम भी लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व के अपने कई समकक्षों के विपरीत मोदी भविष्य की बजाय बीते हुए समय की बात करते हैं और समाज में नफरत और गुस्सा फैलाकर लोगों को आपस में लड़ाते हैं। अमेठी के दौरे पर आए राहुल ने देर शाम रामनगर में एक स्कूल का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘आप जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखिए, वे सब भविष्य की बात करते थे। आज के हमारे प्रधानमंत्री भविष्य की बात नहीं करते, बल्कि दिन भर बीते हुए समय की बात करते हैं। नफरत और गुस्सा फैलाते हैं। एक धर्म और जाति के व्यक्ति से दूसरे को लड़ाते हैं।’’ उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए दिलाने का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी ने किसी को कुछ देने की बजाय नोटबंदी करके जो लोगों की जेब में था, वह भी निकाल लिया। वह पैसा नीरव मोदी को दे दिया गया। आज आप एटीएम से नहीं निकाल पा रहे हैं। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। मोदी अपने ‘मन की बात’ में राफेल, नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या का नाम कभी नहीं लेंगे। बस, भाषण होते जा रहे हैं और देश का समय जाया हो रहा है।

#WATCH: Congress President Rahul Gandhi says ‘After 10-15 years when people mention Singapore and California, they will also mention Amethi in the same breath’ (17.4.18) pic.twitter.com/Y1lDhye8zC

— ANI UP (@ANINewsUP) April 18, 2018