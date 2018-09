बीजेपी विधायक संगीत सोम के आवास पर ग्रेनेड से हमला, बोले- 2 साल पहले मिली थी धमकी

उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में भाजपा विधायक संगीत सोम के आवास पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। न्जूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक बुधवार (26 सितंबर, 2018) रात अज्ञात हमलावरों ने विधायक के आवास पर ग्रेनेड फेंक दिया और हवाई फायर भी किया। हालंकि जो ग्रेनेड फेंका वो फट नहीं सका, जिसके चलते जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। संगीत सोम के मुताबिक उन्हें किसी ने धमकी नहीं दी है। हालांकि विधायक का दावा है कि करीब दो साल पहले उन्हें धमकी दी गई थी। तब किसी ने फोन पर कहा था कि वो ग्रेनेड हमले में मेरी हत्या क देंगे।

मामले की जांच कर रहे एसएसपी (मेरठ) ने बताया, ‘विधायक के सुरक्षाकर्मी ने बताया कि हमला रात के करीब 12:45 बजे हुआ। इसके अलावा घटनास्थल से गोली का खोल भी बरामद किया गया है। फोरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। एक हैंड ग्रेनेड भी विधायक के आवास से मिला है। हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। हमलावरों का उद्देश्य मुख्य द्वार पर बने केबिन में बैठे सुरक्षागार्ड पर गोली चलाना था।’ एएसपी ने आगे बताया की सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले की जांच की जाएगी।

Meerut: Residence of BJP MLA Sangeet Som was attacked by unidentified miscreants last night. They opened fire & hurled a hand grenade at his residence. The MLA says ‘I have not received any threats. But yes, I had received a call 2 years ago that I will be killed with a grenade.’ pic.twitter.com/jigrKrlMqg

