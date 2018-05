VIDEO: मुस्लिम नेता का ऐलान- जिन्ना की तस्वीर जलाने वाले को दूंगा 1 लाख रुपये

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर उपजा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। हालात ये हैं कि यूनिवर्सिटी में भारी सुरक्षाबल तैनात हैं। किसी अफवाह को फैलने से रोकने के लिए शहर में इंटरनेट कनेक्शन अस्थाई तौर पर बंद कर दिए गए हैं। बीजेपी नेताओं की ओर से जिन्ना पर दिए जा रहे बयानों के बीच एक मुस्लिम नेता ने भी टिप्पणी की है। ऑल इंडिया मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय प्रमुख फरहत अली खान ने ऐलान किया है कि वह जिन्ना के पोस्टर जलाने वाले को एक लाख रुपये का नकद इनाम देंगे।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में फरहत ने कहा, ‘क्या पाकिस्तान के किसी भी संस्थान, शिक्षण संस्थान या कोई भी ऐसी जगह हो जहां हमारे महापुरुषों की जिन्होंने देश को आजाद कराने में शहादत दी थी, की कोई तस्वीर लगी है? क्या महात्मा गांधी की कोई तस्वीर कहीं पर लगी है? तो जिन्ना की किसी शिक्षण संस्थान या लाइब्रेरी में कैसे तस्वीर लगाई जा सकती है?’ फरहत ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुस्तानी नेताओं को नफरत की नजरों से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी जिन्ना और पाकिस्तान को नफरत की नजर से देखता है। मुस्लिम नेता ने लोगों से अपील की कि कहीं भी जिन्ना या जिन्ना जैसे लोगों की कोई भी तस्वीर या आकृति दिखे तो उसे फाड़कर जला दें। उन्होंने कहा, ‘जो शख्स सामूहिक रूप से उसे जलाएगा या फाड़कर या उतारकर फेंकेगा, उसे एक लाख रुपये का इनाम कैश देने का ऐलान करता हूं।’

