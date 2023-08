UP Politics: मायावती ने भतीजे आकाश के कंधे पर रखा हाथ, बोलीं- बीजेपी खो रही जनाधार, 2024 का चुनाव एकतरफा नहीं

Lok Sabha Elections: मायावती ने कहा, 'गठबंधन की वजह से लाभ की बजाय पार्टी को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है। बसपा का वोट तो स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियां अपना वोट बसपा उम्मीदवारों को ट्रांसफर कराने की न सही नीयत रखती हैं और न ही क्षमता।

न्यूज डेस्क Edited by Vivek Awasthi Written by

Lok Sabha Elections: लखनऊ बैठक के दौरान बसपा चीफ मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ। (फोटो सोर्स: @Mayawati)

